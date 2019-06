Plante care alungă ţântarii şi alte insecte de lângă casă

Poate ai citit si tu prospectele solutiilor repelente si ai observat ca multe dintre ele au in compozitie diverse plante cu efect de tinere la distanta a tantarilor si altor insecte deranjante. Daca nu vrei sa folosesti mereu aceste creme si spray-uri (banuiesc ca utilizarea pe termen lung nu este benefica nimanui) si totusi vrei sa ai o vara placuta si relaxanta, poti sa plantezi in apropierea spatiilor de relaxare amenajate in curtea casei urmatoarele plante cu efect repelent:

Busuiocul

Poate cea mai cunoscuta dintre plantele cu efect repelent pe care le poti planta in gradina, terasa sau balconul casei este busuiocul. Acesta nu tine la distanta doar tantarii, ci si mustele, raspandind un miros placut pentru noi si extrem de deranjant pentru insectele care ne strica vara. Pentru a preveni patrunderea mustelor si tantarilor in casa planteaza cate o tufa de busuioc in jardiniere sau ghivece amplasate in imediata apropiere a usilor si ferestrelor. Grecii fac asa in fiecare primavara, pentru a se asigura ca vor tine la distanta insectele enervante pe intreaga durata a verii.

Lavanda sau levantica

O alta planta cunoscuta pentru proprietatile sale medicinale si cosmetice, dar si pentru parfumul inconfundabil, care te poate ajuta la combaterea naturala a diverselor insecte este lavanda. Parfumul acesteia alunga tantarii, moliile, puricii si alte insecte pe care nu ti le doresti prin preajma. Poti planta cateva tufe de levantica direct in gradina sau le poti cultiva in ghivece, iar florile recoltate pot fi pastrate in saculeti de panza ce pot fi strecurati prin rafturile si sertarele dulapurilor cu haine si asternuturi pentru a le parfuma si proteja de atacul moliilor.

Iarba lamaioasa sau lemongrass

Una dintre plantele folosite adesea in prepararea diverselor creme si sray-uri repelente este lemongrass-ul sau iarba lamaioasa. Substanta repelenta din compozitia acestei plante este citronella. Aceasta tine la distanta tantarii, fiind folosita nu doar in compozitia cremelor si spray-urilor cu efect repelent, ci si...

