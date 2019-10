Pluto, planeta naşterii şi a morţii, iese din retrograd 2019! Ce aduce zodiilor Lordul lumii subterane, Pluto, DIRECT din 3 octombrie

Din unele puncte de vedere, influenta sa nu este foarte mare la nivelul vietii de zi cu zi cum este cea a lui Mercur si Venus. Totusi, asa cum se intampla cu miscarile si aspectele planetelor indepartate, puterea lui Pluto este profunda in interiorul fiecaruia dintre noi. Pluto nu lucreaza la suprafata ci in intuneric, acolo de unde poate sa isi manifeste magia.

Suntem acum in sezonul Balantei si deja este activa tema relatiilor, dar in ziua cand Pluto revine in stationare directa, si Venus va fi foarte activa.

Venus coordoneaza relatiile si impreuna cu Pluto ne readuce atentia asupra unor aspecte din relatii ce nu mai au cum sa ramana asa cum sunt. Tine minte sa nu te lasi prins in actiunile si conceptele altuia ci sa vezi mai bine ce anume te irita, te agata si ce lectii de crestere poti avea din oricare situatii. Pluto ne cere acum sa fim sinceri cu noi insine, sa ne luam puterea inapoi si sa ne reamintim cine suntem.

Pluto nu este planeta favorita a oamenilor pentru ca guverneaza conceptul de moarte si renasterea. Dar nu este vorba de moarte corpului fizic, ci de moartea/finalul definitiv al unui aspect din noi, unul fel de a fi, de a gandi, de a ne comporta, al unei relatii, al unei situatii. El este regele finalurilor subite ; daca rebelul Uranus, de exemplu, favorizeaza schimbarea brusca adusa de ceva neprevazut, Pluto este mai putin lipsit de tact si pur si simplu scoate din vietile noastre oameni si situatii fara avertisment.

Pluto nu se joaca; el nu crede in sanse oferite la nesfarsit si, in timp ce aceasta energie poate fi dificil de gestionat, este totodata si necesara ca sa putem merge mai departe.

Pluto da la o parte tot ce nu mai este bun pentru viata noastra. Taie cu tactici dure si lipsite de emotii, ca sa schimbe un anumit peisaj din viata noastra pentru totdeauna, dar nu da la o parte doar ce este menit sa se termine, ci si planteaza semintele pentru ce este menit sa ramana.

Sub Pluto retrograd, multi dintre noi am vazut relatii terminandu-se, poate chiar dramatic. Pluto curata vechi legaturi karmice in care inca suntem prinsi ; oricum, tot lui Pluto ii place sa dea nastere acelor evenimente si relatii care sunt menite a fi prin destin. Niciodata Pluto nu incheie ceva fara ca automat sa dea nastere la altceva mai bun.

Iata impactul lui Pluto revenit in miscare directa pana in 2020:

Pluto revenit direct in Capricorn, dupa ce ne-a dat aproape 5 luni de retrograd, aduce o oportunitate mare de vindecare, de a ne creste viata in moduri in care vrem sa fie si sa ne satisfacem dorintele spirituale ce sunt in inima de mult timp. Suntem nascuti avand scopuri spirituale iar in perioadele lui Pluto retrograd simti cum o anumita presiune din viata exterioara te trimite spre interior ca sa schimbi tu ceea ce nu se schimba in lume. Cand planeta revine in miscare directa, acea presiune se elibereaza si iti da determinarea de a face ce stii ca trebuie facut.

Toate planetele din sistemul solar servesc unui scop precis; totusi, Pluto duce lipsa de ceva ce restul planetelor au, si anume polaritatea. Intrucat nu exista altceva care sa il traga pe Pluto spre un punct opus scopului sau, prezenta sa are un unic tel: transformarea.

Pluto pune lumina pe cine esti, dintr-o perspectiva foarte adanca, iar acum vei avea ocazia magica sa iti implinesti unele vise, vindecandu-te de cosmaruri ce au trecut si pe care le-ai vazut in perioada sa retrograda.

In astrologie, lui Pluto ii este asociata o energie intensa. Pluto este coordonatorul zodiei Scorpion dar si a casei a 8 a care se refera la nasteri, moarte, vieti trecute, chirurgie, reincarnare, proprietati comune, mosteniri si lumea subterana.

Cu Pluto direct dupa cinci luni de retrograd inseamna ca bataliile interne in care te-ai zbatut de la inceputul anului sau poate de cand existi sa ajunga la un punct de varf iar acea zona din viata ta sa se inchida si sa te lase sa renasti intr-o alta forma.

Semnificatia lui Pluto in viata noastra tine de aspecte ale personalitatii ce provin din alte vieti, de binecuvantari sau blesteme transgenerationale sau de nevoia de a da drumul la ceva ce te-a agatat spiritual si de care ai nevoie sa te rupi ca sa poti evolua.

In octombrie vom simti intens energia lui Pluto, dar nu vom putea sa ii intelegem efectele si lectiile in intregime pana cand nu paraseste definitiv Capricornul in 2023-2024.

Fii sincer cu tine, profita de revenirea lui Pluto direct si paseste cu curaj de la intuneric la lumina!

BERBEC

Pluto revenit in stationare directa iti afecteaza casa 10, a carierei. Berbecule, oricat de ciudat ti s-ar parea, Pluto direct iti va lansa unele schimbari atat in dragoste cat si in viata profesionala in sectorul parteneriatelor si intimitatii. Vei vedea cum realizezi singur ca ceva trebuie sa se schimbe. Poate fi ca ai ales oameni sa fie in cercul tau de influenta din cauza unor nesigurante din trecut si acum realizezi ca nu mai esti persoana de odinioara si este vremea sa alegi din puterea ta. Cu Pluto actionand ca un chirurg, este timpul sa avansezi cu determinare si sa faci ca ceva pozitiv sa se intample. Nu te mai lasa condus de frici. In schimb, asculta-ti inima si foloseste-ti mintea. Daca observi cum te cuprinde iar un vechi tipar, recunoaste-l si schimba-l.

TAUR

Pluto revenit in stationare directa iti afecteaza casa 9, a calatoriilor si invatarii superioare. Taurule, cu Pluto direct vei fi sustinut sa te uiti mult inainte in directia dezvoltarii tale personale ca sa iti dai seama ce vrei sa faci in continuare cu viata ta. Acest tranzit ofera o perioada buna pentru calatorii si sa iti cauti o conexiune reinnoita cu divinul si cu sinele tau superior. Poate ca ti-ai dat voie sa fii stagnant sau ai acceptat tipare vechi de gandire pentru ca "asa s-a facut dintotdeauna" la tine in familie, cu prietenii, cu cunostintele. Este timpul sa inveti lucruri noi de unul singur si sa iti construiesti o alta cale.

