PNL a pregătit guvernul de tranziţie cerut de Klaus Iohannis. Rareş Bogdan: Partidul e pregatit să guverneze

"PNL e pregatit să guverneze. În momentul în care va intra la guvernare va pune in aplicare toate măsurile pe care deja le avem stabilite. Avem deja oameni pregătiţi pentru fiecare minister. Nu vă spun nici un nume. Lucrurile sunt clare. Am văzut speculatia cu Robert. Am să vă spun un lucru. Este un coleg de-al nostru extrem de bun, secretarul general al partidului poate ocupa mai multe functii, dar nu există astăzi o echipă anunţată de PNL pentru a ocupa pozitia de premier, exista 2 -3 oameni pregatiti pentru fiecare minister. Exista opţiunea 1,2,3.", a explicat Rareş Bogdan la România TV

Prim-vicepreşedintele PNL a mai spus că Ludovic Orban este în cărţi pentru funcţia de premier. "Este opţiunea asumată de PNL prin vot".

"Sunt multi oameni buni. O sa va facă o surpriza plăcută acest guvern, nu vreu să inaintez niciun nume. Aceasta este conventia facuta de noi. Sunt la mine în telefon toti, pe notițe, dar nu voi anunta nume, este dorinta colegilor mei", a completat Rareş Bogdan.

Klaus Iohannis este convinsă că moţiunea de cenzură de săptămâna viitoare va trece la vot în Parlament şi Guvernul Dăncilă va pleca. Şeful statului spune că viitorul Executiv va fi unul de tranzitie, cu mandat limitat, dar care va avea sarcini dificile: alcătuirea bugetului pentru anul 2020 şi organizarea alegerilor locale și parlamentare. În acelaşi timp, Iohannis spune că este nevoie de "implicare maximală, totală, eficientă, de bună credinţă din partea Partidului Naţional Liberal pentru a trece această perioadă de tranziţie".

"Moţiunea de cenzură este în procedură şi vă spun cu toată seriozitatea: pregătiţi-vă pentru guvernare. Eu îmi doresc foarte mult - şi o spun public pentru ca tot românul să înţeleagă - îmi doresc foarte mult ca moţiunea de cenzură să treacă şi ca acest guvern eşuat să pice", a declarat Klaus Iohannis, la Adunarea regională a organizaţiilor PNL din Regiunea Nord-Est.

"Acum începe greul, fiindcă noi trebuie să resetăm, să reconstruim împreună România şi sunt dispus să conduc această muncă. Nu va fi uşor deloc, dar, dacă ar fi fost prea uşor, poate nici nu era nevoie de noi. Aşa este greu şi românii se aşteaptă ca noi să rezolvăm aceste probleme. Şi vă spun şi de ce este greu. Urmează moţiunea de cenzură, toţi din sală suntem de acord că trebuie să treacă şi mulţi alţii sunt alături de noi, după care însă cineva trebuie să îşi asume guvernarea României şi nu va fi un mandat lung, va fi un guvern care va avea un mandat scurt, cum se spune aproape un mandat de tranziţie", a declarat Klaus Iohannis.