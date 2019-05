PNL, PMP şi USR o propun pe Raluca Turcan pentru şefia Camerei Deputaţilor

"Am plecat împreună cu colegii mei, domnul preşedinte USR Dan Barna şi domnul preşedinte PMP Eugen Tomac, de la o serie de priorităţi care ţin de obligaţiile pe care noi le avem faţă de cetăţenii României. În primul rând, vorbim despre corectarea erorilor din justiţie în urma apărării infractorilor în ultimii doi ani şi jumătate de către PSD şi gruparea din jurul lui Liviu Dragnea. Este obligatoriu pentru noi să transpunem în legislaţia din justiţie recomandările Comisiei de la Veneţia şi, de asemenea, să milităm împreună în Parlament pentru o justiţie dreaptă. Am plecat de la ideea că trebuie să facem dreptate pentru românii din diaspora care pentru a doua oară şi-au văzut îngrădit un drept fundamental şi anume dreptul la vot. De aceea, e nevoie de susţinere importantă în Parlament pentru a facilita votul românilor din diaspora prin votul prin corespondenţă şi votul electronic. Există proiecte în momentul de faţă în Parlament care pot fi puse cap la cap şi să rezulte o decizie comună a opoziţiei pentru apărarea drepturilor românilor din diaspora", a declarat Raluca Turcan, conform News.ro.



Ea mai spune că pentru mediul economic este nevoie de o gură de oxigen, pentru mediul de afaceri, care a fost victimă colaterală a apărării infractorilor prin lege si instituţiile statului de către PSD şi ALDE.



"Momentul desemnării preşedintelui Camerei Deputaţilor este un moment care poate să pună bazele acestei agende reformatoare de priorităţi pentru cetăţenii României. Şi ne-am bucurat astăzi să ajungem la un acord comun de susţinere a unui singur candidat din partea celor trei formaţiuni în persoana mea pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor", a spus Turcan în finalul declaraţii, ea fiind încadrată de lidderii USR şi PMP, Dan Barna şi Eugen Tomac.

PNL a aprobat prin vot, în şedinţa Biroului Executiv Naţional de marţi, candidatura deputatului Raluca Turcan pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi a mandatat conducerea grupului parlamentar să poarte negocieri în acest sens.



"Noi am votat candidatura Ralucăi Turcan. De asemenea, am mandatat conducerea grupului parlamentar să poarte negocieri privitoare la preşedinţia Camerei Deputaţilor. Din punctul nostru de vedere, PSD - ALDE nu mai au ce să caute la şefia Camerei Deputaţilor şi vom încerca să înlocuim preşedintele Camerei Deputaţilor, care a făcut atâta rău imaginii Parlamentului şi imaginii externe a României, cu un candidat care să poată să asigure conducerea Camerei Deputaţilor în spiritul şi respectul Constituţiei, al legalităţii şi al Regulamentului Camerei", a declarat preşedintele PNL, Ludovic Orban, marţi, la finalul Biroului Executiv Naţional al partidului.



Întrebat de ce PNL şi USR nu ajung la un consens privind un candidat comun pentru conducerea Camerei Deputaţilor, el a răspuns: "Şi dacă vor fi doi candidaţi nu este niciun fel de problemă pentru că, dacă majoritatea PSD - ALDE nu reuşeşte să adune jumătate plus unu dintre voturi, va exista turul doi şi între noi va exista o înţelegere de susţinere în turul doi. Problema este să reducem numărul de voturi pentru susţinerea candidatului PSD, asta este marea problemă pe care o avem în aceste discuţii".



Raluca Turcan este liderul grupului parlamentar al PNL de la Camera Deputaţilor.



Liviu Dragnea, care a condus Camera Deputaţilor, a fost condamnat definitiv luni în dosarul DGASPC Teleorman şi încarcerat la Penitenciarul Rahova.