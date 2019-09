Pod prăbuşit în Italia: Trei persoane de la compania de autostrăzi, plasate în arest la domiciliu

Cele trei persoane au lucrat pentru Autostrade per l'Italia sau o subsidiară a companiei.



Alţi şase angajaţi au primit suspendări de un an sau au fost acuzaţi de neglijenţă, a relatat cotidianul La Stampa.



Măsurile juridice luate împotriva celor nouă au fost decise în cadrul investigaţiei de un an asupra circumstanţelor care au provocat prăbuşirea Podului Morandi, pe 14 august 2018, şi pentru a stabili dacă catastrofa putea fi prevenită, potrivit Agerpres.



Procurorii care efectuează ancheta în această tragedie investighează în jur de 80 de persoane, potrivit media italiene.



Podul a fost demolat în întregime în luna iunie şi reconstrucţia a început. A început lucrul la fundaţiile noii structuri, al cărei arhitect este Renzo Piano, originar din Genova. Se intenţionează ca noul pod să fie dat în folosinţă în 2020.