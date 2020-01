Poliţia s-a autosesizat în cazul celei de-a doua paciente care a ars la Spitalul Floreasca

"In urma aparitiei in spatiul public a unor informatii cu privire la faptul ca o persoana a suferit rani provocate de arsuri, anul trecut, in urma unei interventii la un spital din Sectorul 1, facem precizarea ca politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti s-au sesizat din oficiu sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa, pentru stabilirea tuturor imprejurarilor care au condus la producerea acestui eveniment", informeaza Politia Capitalei.



Demersul vine dupa ce minstrul Sanatatii, Victor Costache, a spus, marti, ca este posibil ca situatia femeii care a ars pe masa de operatie sa nu fie singulara, existand informatii potrivit carora un alt pacient a suferit arsuri in blocul operator, motiv pentru care continua cercetarile la Spitalul Floreasca.

Ministrul Sănătăţii, Viorel Costache, a declarat faptul că un alt pacient ar fi fost ars în urma intervenţiei chirurgicale la Spitalul Floreasca din Bucureşti. Incidentul a avut loc în vara anului 2019, pacientul a fost operat de către un medic rezident şi se află în viaţă.

Ministrul Sănătăţii a fost întrebat de către jurnalişti dacă există un caz similar cu cel al femeii care arse în blocul operator, iar răspunsul acestuia a fost afirmativ.