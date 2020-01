Consilier judeţean din Ilfov, atacat cu topoare de interlopi: "M-au oprit cu maşina. Mi-au spart geamurile cu toporul"

Ofițeru Cornel Constantin, consilier judeţean din partea PNL, susţine că a fost atacat seara trecută de mai mulţi interlopi. Politicianul spune că maşina sa a fost încercuită de mai mulţi indivizi cu maşini şi că aceştia i-au lovit autoturismul cu toporul. A scăpat după ce a fugit.

Consilierul atacat susţine că în spatele scndalului ar fi chiar primarul din Chiajna.

"Mă îndreptam spre casă. Am fost oprit de o masina in interiorul caruia se aflau doi indivizi, unul dintre ei facând parte dintr-un clan interlop din comuna Chiajna. A fost un scandal în urmă cu trei săptămâni la alegerea primarului. Eu sunt preşedintele PNL Chiajna, consilier judetean de Ilfov. Un coleg a participat la sedinta de consiliu pentru alegera unui nou viceprimar. La sedinta au facut scandal. Aceşti interlopi împreună cu primarul din functie care le este si naş, au facut amenintari si intimidari pentru a-si impune noul viceprimar în functie. La iesire a fost agresat colegul meu de la PNL, consilier PNL Chiajna. S-a întâmplat în văzut tuturor, chiar şi in sediul Politiei Chiajna. A inceput o ancheta penala. Ulterior, la amenintarile lor si-a retras plangerea. Aseara, în timp ce mă îndreptam spre casă am fost acostat de aceşti indivizi cu 3 sau 4 masini. Mi-au spart geamul cu toporul, au vrut sa ma lovească, dar nu au reuşit. Am avut inspiraţia să fug. M-au alergat pana în curte. Am sunat la 112, au venit poliţiştii şi am depus plângere", a povestit consilierul PNL la România TV.

Conflictul despre care vorbeşte consilierul atacat s-a petrecut în decembrie 2019. Mircea Minea, primarul din Chiajna, a fost acuzat că s-a folosit de membri ai clanului Iordan pentru a-i aplicat o corecție fizică lui Claudiu Luca, consilier PNL. Membrii clanului au fost aduși de primar să asiste la ședința de Consiliu, ca tactică de intimidare, iar miza a fost mare: instalarea aghiotantului pentru funcția de viceprimar – Constantin Dumitru, notează Chiajna.info.

Primarul din Chiajna respinge acuzaţiile şi legătura cu clanul Iordan.

"Nu exista aşa ceva. Nu e nici un clan, Ofiteru vorbeste pentru că este politician. Nu sunt in niciun conflict cu nimeni. (Nepoţii, finii n.red.) sunt oameni seriosi, cu treeaba lor. Eu am o varstă", a declarat primarul Mircea Minea.

Cazul este anchetat de Poliţie. Unul dintre membrii clanului Iordan a fost reţinut pentru 24 de ore. Este vorba despre Alex Iordan. Alături de el, la atac, a fost şi unchiul său, care s-a ales cu dosar penal.