Poliţist din Timiş, MORT la datorie după ce a fost ÎMPUŞCAT. Autorităţile sunt în ALERTĂ

Polițistul în vârstă de 43 de ani făcea parte, la Recaș, din unul dintre filtrele organizate pentru depistarea unei mașini date în urmărire. Potrivit ultimelor informaţii, agentul şi colegii lui ştiau că în zonă va trece o maşină cu numere de înmatriculare din Vrancea, în care se afla un urmărit internaţional.

Un poliţist de la Rutieră, lovit intenţionat cu maşina şi târât pe carosabil de un şofer oprit în trafic

Poliţiştii au observat maşina, au somat şoferul să oprească, iar din maşină a fost tras un foc de armă, iar poliţistul s-a prăbuşit la pământ. Acesta ar fi fost împușcat de la distanță, de o persoană încă necunoscută.

Colegii poliţistului au solicitat intervenţia de urgenţă a unui echipaj medical la faţa locului. Un echipaj SMURD a ajuns în scurt timp la Recaş, dar manevrele de resuscitare nu au fost deajuns pentru a salva viața agentului împușcat.

Autoritățile au început căutările pentru a-l identifica pe atacator.

Polițiștii au avut o primă reacție, după ce colegul lor din Timiș a fost împușcat mortal în timp ce se afla în misiune. Administratorul unei paginii de pe Facebook dedicată polițiștilor susține că polițistul ucis a fost împușcat nu doar în gât, ci și în piept: "Din păcate, azi a mai căzut un coleg la datorie! De această dată împușcat în gât și piept, în plină stradă, în com. Izvin, din jud. Timiș! C.A. la doar 43 de ani a căzut secerat de gloanțele trase de un urmărit internațional. Medicii au făcut tot ce au putut pentru a-i salva viața polițistului, dar inima acestuia a refuzat să mai bată. Individul care a tras focurile de armă este căutat în continuare. Să-ți fie țărâna ușoară, C.! End of watch 02.06.2019!".