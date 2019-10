Articol publicat in: Societate

Poliţiştii au reţinut a opta persoană în cazul crimei din Piaţa Constituţiei

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Poliţiştii din Capitală au anunţat, vineri seară, că a fost reţinută cea de-a opta persoană implicată în omorul din Piaţa Constituţiei. Foto: facebook.com / Cristian Mateescu ”În cazul de omor din noaptea de 29 septembrie s-a dispus cea de-a opta măsură de reţinere faţă de o persoană, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor”, a transmis, vineri seară, Poliţia Capitalei. Joi seară, Poliţia Capitalei a anunţat reţnerea celei de-a şaptea persoane care a fost implicată. Anterior, şase persoane, printre care şi un antrenor de box de la Clubul Dinamo au fost arestate preventiv în acelaşi dosar. O acţiune a poliţiei în care au fost implicate zeci de echipaje, fiind făcute 20 de percheziţii, a avut loc, vineri dimineaţă, în zona Petricani - Lacul Tei din Capitală, pentru capturarea unui bărbat suspectat în cazul crimei produse la sfârşitul săptămânii trecute, în Piaţa Constituţiei. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a precizat că a avut loc 21 de percheziţii domiciliare în Bucureşti, mai multe persoane urmând să fie duse la audieri. Pe 29 septembrie, în jurul orei 22.30, poliţiştii au fost sesizaţi la 112, în legătură cu un conflict între mai multe persoane, în Piaţa Constituţiei, iar la faţa locului s-au deplasat de urgenţă echipaje de poliţie de pe raza sectorului 5, precum şi ale Brigăzii Rutiere. În urma conflictului, un bărbat a fost rănit şi, în pofida ajutorului medical de urgenţă, s-a constatat decesul. Un alt bărbat rănit a suferit un traumatism la nivelul capului şi a primit îngrijiri medicale la faţa locului, ulterior fiind condus la audieri. Citește și: Procurorii au reţinut a şaptea persoană în cazul omorului din Piaţa Constituţiei loading...

