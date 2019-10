Articol publicat in: Justitie

Procurorii au reţinut a şaptea persoană în cazul omorului din Piaţa Constituţiei

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 57 min) // Actualizat: (acum 57 min) // Sursa: romaniatv.net Încă o persoană, a şaptea, a fost reţinută joi seară în cazul omorului din noaptea de 29 septembrie din Piaţa Constituţiei din Capitală, anunţă Poliţia Capitalei. "În cazul de omor din noaptea de 29 septembrie s-a dispus cea de-a şaptea reţinere faţă de o persoană, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor", a informat Poliţia Capitalei joi seară. Pe 5 octombrie, şase persoane reţinute în cazul de omor din zona Pieţei Constituţiei au fost arestate preventiv în urma unei decizii a Tribunalului Bucureşti. Un număr de 21 de percheziţii domiciliare au avut loc, la finalul săptămânii trecute, în Bucureşti pentru depistarea bărbatului care este suspectat de uciderea unei persoane în Piaţa Constituţiei. Pe 29 septembrie, în jurul orei 22,30, prin apel la 112 a fost sesizat un conflict între mai multe persoane în Piaţa Constituţiei. În urma conflictului, un bărbat a fost rănit şi, în pofida ajutorului medical de urgenţă, s-a constatat decesul. Un alt bărbat rănit a suferit un traumatism la nivelul capului şi a primit îngrijiri medicale la faţa locului, ulterior fiind condus la audieri. Citeşte şi: Detalii şocante despre bătaia din Piaţa Constituţiei. De la ce a pornit scandalul loading...

