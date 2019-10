Articol publicat in: Societate

Poliţistul care s-a împuşcat în cap în Caracal, internat în stare gravă

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Poliţistul care s-a împuşcat în cap cu arma din dotare, într-un apartament din Caracal, se află în continuare în stare gravă internat în Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Craiova. Medicii sunt rezervaţi în privinţa sa. Bărbatul este intubat, ventilat mecanic şi stabil hemodinamic, au anunţat reprezentanţii spitalului, citaţi de Agerpres. Poliţistul de 31 de ani s-a împuşcat în cap cu arma din dotare, informează România TV. Tragedia s-a produs duminică într-un apartament din Caracal, judeţul Olt. Bărbatul lucra ca ajutor şef de post la Postul de Poliţie Corbu, judeţul Olt. O rudă a poliţistului a anunţat incidentul la 112. Bărbatului i s-au aplicat manevre de resuscitare la faţa locului şi a fost transportat la SCJU Craiova. Poliţistul a ajuns în judeţul Olt în urmă cu circa o lună, prin transfer din judeţul Timiş. Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina. loading...

