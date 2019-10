Articol publicat in: Societate

Poliţistul din Olt care s-a împuşcat a murit la spital

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Poliţistul din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt, care s-a împuşcat, duminică, a murit la spitalul din Craiova unde era internat. IPJ Olt informează că poliţistul în vârstă de 31 de ani a murit, miercuri, la Spitalul Clinic numărul 1 din Craiova, unde era internat în comă de gradul III. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care poliţistul şi-a pus capăt zilelor. Ajutor de şef de post la Corbu, Ion Alexandru Badiu a pierdut lupta cu viața, așa cum și-a dorit duminică, după o ceartă cu soția. Bărbatul a încercat să se sinucidă, împușcându-se în cap. Totul s-a întâmplat în apartamentul socrilor săi din Caracal. În locuință, la momentul producerii incidentului, se afla soția și fratele acesteia. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay