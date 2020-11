Poliţistul lovit în cap cu sabia de un interlop, din nou pe picioarele lui. Ciprian Sfichi: Vreau înapoi în Poliţie. INTERVIU EXCLUSIV

Viaţa lui Dan Ciprian Sfichi s-a schimbat pe 5 decembrie 2017, când a fost lovit cu sabia în cap în timpul unor descinderi la locuinţa interlopului Alexandru Huţuleac.

Arma atacului fost o sabie tip Katana, numită şi sabie de samurai, cu o formă curbată a tăişului, cu o lungime totală de peste 100 de cm, respectiv o lamă de peste 72 de centimetri.

Lovitura a fost atât de puternică încât poliţistul a avut practic capul despicat în două. La primele zile de după atac, medicii s-au arătat sceptici cu privire la șansele de supravieţuire. Dan Ciprian Sfichi și-a revenit aproape miraculos, iar acum, la aproape 3 ani de la momentul care i-a schimbat viaţa, poliţistul poate merge din nou pe propriile picioare.

Dan Ciprian Sfichi a acordat un interviu în exclusivitate pentru România TV

Dan Ciprian Sfichi: E abia acum, am început cu recuperarea. A fost pandemia asta și nu am putut să fac recuperare pe unde am vrut eu să merg. Facem de acum progrese. Recuperăm. Tragem tare.

Reporter: Ce antrenamente faci acum?

Dan Ciprian Sfichi: Tot neuromotiorie, pentru mână și picior, să scap de pareză.

Reporter: Ai început să mergi și singur?

Dan Ciprian Sfichi: Da, merg și singur, mai am nevoie și de însoțitor. Dar ușor, ușor sper să scap și să devin independent.

Reporter: Cum a fost perioada aceasta pentru tine!

Dan Ciprian Sfichi: Grea, foarte grea, dar nu m-am lăsat.

Reporter: Unde vrei să ajungi?

Dan Ciprian Sfichi: De ce nu, înapoi în poliţie. Important e să mă fac sănătos.

Reporter: Vrei să redevii polițist?

Dan Ciprian Sfichi: Da, bineînțeles.