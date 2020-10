Ponta, despre alegerile parlamentare: "E clar că, chiar dacă 10 milioane de români vor fi infectaţi, guvernul va organiza alegerile"

Preşedintele Pro România este de părere că organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din 27 septembrie au dus la creşterea spectaculoasă a numărului de infectări cu noul coronavirus.

"Indiferent ce se spune de la Cotroceni sau ce spun eu, ne uitam pe cifre. Nu votul in sine e problema, dar daca ne uitam la toata campania electorala, cu strans de semnaturi, pregatiri, sarbatori, am ajuns de la 1000 de cazuri la 3000. Nu s-a intamplat nimic altceva in Romania. Eu am spus ca daca am de ales intre deschiderea scolilor si alegeri, as fi ales scolile. Daca ar fi de ales intre inchis HoReCa si alegeri in decembrie, eu as tine deschise restaurantele.

Ei au ales sa faca alegeri. Cred ca este foarte grav ca ramanem la un numar foarte mic de teste. Noi in fiecare zi parca facem mai putine teste, oamenii sunt descurajati, nu li se deconteaza in sistem privat, iar in sistemul public nu se fac, risti sa nu fi sunat sau sa stai in fata spitalului.

Asta imi arata ca este o decizie politica, pusa inaintea sanatatii publice. Tari care au o populatie de doua ori mai mare fac 100.000 de teste. Daca am face teste mai multe, probabil am gasi 10.000 de cazuri, inclusiv asimptomatici. Poti sa dai vina pe guvern, daca lucrurile nu merg bine, sau pe PSD si pe Parlament.

Evident ca noi nu avem un guvern care sa ia decizii pentru managementul crizei, ci decizii politice care nu au legatura cu managementul crizei.

Domnul Iohannis a spus foarte clar ca alege votul in dauna sanatatii. Eu stiu ca te duci sa iei paine pentru ca ti-e foame. La vot mergi ca sa vezi ca votul tau conteaza, ceea ce la alegerile locale s-a vazut ca nu este cazul.

E clar ca, chiar daca 10 milioane de romani vor fi infectati, alegerile se vor tine. E important ca pe 6 decembrie oamenii sa dea un vot pentru cum acest guvern a gestionat aceasta criza sanitara si economica. Daca oamenii vor, este ultima sansa sa sanctioneze acest lucru, de pe 7 decembrie va fi o alta Românie. Romanii pot decide singuri daca vor sa plateasca ei nota de plata sau sa o puna pe umerii celor care merita.", este de părere Victor Ponta.