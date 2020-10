Ponta îi ia apărarea lui Bănicioiu, acuzat de luare de mită: "Credeam că nu se mai dezgroapă dosare vechi îm campaniile electorale"

Ponta scrie că, la fel cum şi el a fost acuzat, iar apoi achitat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, are încredere că şi Bănicioiu îşi va dovedi nevinovăţia în instanţă.

"Eu am fost acuzat in 2015 si , dupa 4 ani , am fost achitat de Inalta Curte de Casatie si Justitie, cred in nevinovatia lui Nicu Banicioiu - cred ca denuntatorii prinsi "cu mata in sac" care isi aduc aminte in 2020 sa acuze fapte din 2012 sunt niste oameni necredibili, cred ca marea vina a lui Banicioiu este ca s-a luptat pentru PRO Romania si nu a vrut sa plece la PSD ca altii!

Credeam ca nu se mai "dezgroapa" dosare vechi in campaniile electorale, m-am inselat!

Eu am trecut prin exercitiul acuzatiilor neadevarate - stiu cat a suferit familia mea si cei apropiati, imi pare rau ca Nicu trece prin aceasta experienta traumatizanta! Dar sunt sigur ca va arata adevarul - si aceasta perioada il va face mult mai puternic!

Proiectul PRO Romania este necesar Romaniei - si va merge mai departe - cu orice pret!", a scris Victor Ponta.

Bănicioiu a avut şi el o declaraţie mergând pe aceeaşi linie, acesta afirmând că doreşte să-i fie ridicată imunitatea cât mai repede, pentru a-şi putea proba nevinovăţia în instanţă.

"Am văzut astăzi cu surprindere comunicatul DNA și vreau să fac următoarele precizări: în primul rând consider acuzațiile vehiculate în presă false și din această cauză doresc să am acces la dosar cât de repede posibil! Sunt pentru a se ridica imunitatea deoarece nu am nimic de ascuns și cred că totuși clarificarea cât mai rapidă a situației, va fi în interesul tuturor. Inteleg că odată cu începutul campaniei electorale acesta ar fi un subiect care poate ar îngreuna lămurirea lucrurilor și din această cauză am decis că nu voi mai candida! Imi doresc doar aflarea cât mai rapidă a adevărului și sper ca acest demers să nu fie generat de persoane care au ele probleme și probabil ca să scape au inventat fapte. Voi comunica când voi afla mai multe detalii legate dosar!", a transmis Nicolae Bănicioiu.

