Articol publicat in: Politica

Ponta, replică pentru Dăncilă: "Nimeni nu e destul de deştept ca să poată convinge un prost că e prost"

Liderul Pro România Victor Ponta a continuat joi, la dezbaterea moţiunii de cenzură disputa cu Viorica Dăncilă şi ironiile la adresa acesteia, citând o expresie atribuită lui La Fontaine:"Nimeni nu e destul de deştept ca să poată convinge un prost că e prost". El s-a întors către premier şi a promis că îi explică cine e La Fontaine. Foto: 24-ore.ro Victor Ponta a avut iniţial un discurs foarte ironic la adresa Vioricăi Dăncilă. Aceasta i-a dat replica de la tribuna Parlamentului, timp în care a şi dialogat cu Ponta, aflat în băncile sălii de plen. Tonul discuţiei a făcut-o pe Viorica Dăncilă să facă apel la faptul că este femeie şi că Ponta ar trebui să i se adreseze în consecinţă. După ce Viorica Dăncilă le-a răspuns antevorbitorilor, Victor Ponta a revenit şi el la tribună, spunând că vrea să revitalizeze social-democraţia cu oameni care au legătură cu această doctrină, nu cu oameni ca Dăncilă. El a încheiat spunînd ca va face apel la un citat din La Fontaine: "Nimeni nu e destul de deştept ca să poată convinge un prost că e prost". Victor Ponta s-a întors sprre premier, căruia s-a oferit să îi spună cine este La Fontaine. Schimb dur de replici între Dăncilă şi Ponta: "Nimeni nu e destul de inteligent ca să poată convinge pe un prost că e prost" Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, în plenul Camerelor reunite, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că vede în sală aceiaşi "politicieni amatori şi responsabili", care nu au înţeles că nu pot da jos Guvernul dacă merg "cu temele nefăcute". Ea a răspuns criticlor din moţiunea de cenzură, lansând un atac dur la adresa susţinătorilor acesteia. Liderul deputaţilor liberali, Raluca Turcan, afirmă că Viorica Dăncilă nu mai este premierul României, ci o "persoană particulară, care ocupă abuziv înalta demnitate de la Palatul Victoria".Liderul Pro România Victor Ponta a avut în plen un discurs foarte ironic la adresa premierului Dăncilă, afirmând că a spune că aceasta vorbeşte despre ceea ce nu ştie este o tautologie, după care s-a întors spre Dăncilă spunând că îi dă de lucru, să caute pe Google. El a răspuns criticilor lui Dăncilă, admiţând că a fost un om rău, pentru că a pus-o pe liste la europarlamentare în 2014, iar Liviu Dragnea a fost şi mai rău, că a pus-o prim-ministru. "Feriţi-vă de recunoştinţa doamnei Dăncilă, că ajungeţi ca Dragnea!", a spus Victor Ponta "Există viaţă şi după ce nu mai eşti prim-ministru", i-a transmis Tăriceanu premierului. Ministrul Dezvoltării Daniel Suciu a afirmat că multe administraţii PNL au primit bani prin PNDL, spunând că grofii care se înfruptă din acest program nu sunt doar social-democraţi, ci şi liberali.

