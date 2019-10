Articol publicat in: Politica

Schimb dur de replici între Dăncilă şi Ponta: "V-aţi vandut ieftin. De la noi nu se vinde nimeni"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Premierul Viorica Dăncilă a venit la tribuna Parlamentului înaintea votului moţiunii de cenzură să răspundă liderilor Opoziţiei care au atacat guvernarea social democrată. "Este clar că pornim la drum cu votarea unei moțiuni, dar nu vedem o finalitate. Ați spus că vreți alegeri anticipate. Haideți, să fim corecți până la capăt, că nu veți fi de acord cu acest lucru și sunteți pentru alegeri la termen. Domnule Barna, poate nu vă dați seama, dar prin acest joc, prin acest vot, vă subordonați definitiv candidatului Klaus Iohannis. Cred că trebuie să luați în calcul și acest lucru și sper ca perioada următoare să nu confirme această afirmație”, a spus Dăncilă. Premierul, către Victor Ponta: "Aşa arata disperarea, aţi pierdut domnule Ponta.. Dincolo de votul pe aceasta motiune veţi fi mai puţin disperat. V-aţi vandut ieftin. De la noi nu se vinde nimeni.



"Sunt multe de spus, dar cetatenii ne vor judeca pe fiecare in parte. Aceasta motiune nu va trece pentru binele romanilor care cred in lucruri concrete", a conchis Dăncilă. Replica lui Ponta nu a întârziat: În 2016 cu poza mea pe afiş aţi candidat. Sa ajutam social democratia sa se reformeze. O să dau un citat din La Fontaine, vă explic eu pe urmă cine este La Fontaine: "Nimeni nu e destul de inteligent ca să poată convinge pe un prost că e prost”.





loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay