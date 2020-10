Ponta: "Să spună că după vot nu se închide ţara, nu se vând toate companiile româneşti, nu cheamă FMI să impună tăieri de pensii"

Foştii premieri, Victor Ponta şi Tăriceanu, au comentat si scandalul posibilei fraude de la votul la alegerile locale de la Sectorul 1, din Bucuresti.

"Eu am mai spus si spun din nou, la alegerile locale 700.000 de romani s-au dus la vot, au pus stampila si votul lor a fost anulat. Atentie, mai multe sunt anulate decat s-a votat in tot Bucurestiul. E clar ca nu au fost bine organizate, cum a spus domnul Orban.

Pe 6 decembrie multi se vor teme sa mearga la vot, multi nu vor merge, daca tot le este anulat votul, asa ca ce democratie avem? Forta asta cu care suntem impinsi la vot, dar nu avem voie la scoala, la biserica, arata ca nu mai avem democratie.

Dar mai avem o sansa, la alegeri, sa salvam Romania, pentru ca cei care sunt acum la putere sunt anti-Romania.", a declarat Ponta.

Călin Popescu-Tăriceanu avertizează asupra pericolului ca aceste suspiciuni de fraudă să descurajeze românii să se prezinte la vot la alegerile parlamentare din 6 decembrie.

Victor Ponta: "Asta se doreşte, să uităm că suntem români, să nu mai avem religie, şcoală, identitate"

"Problema cea mai mare este cum vad cetatenii si cata incredere mai au in alegeri corecte. Ceea ce am vazut denota ca alegerile au fost prost organizate, avem dovezi clare ale haosului care a domnit. Reprezentantii USR si-au facut de cap, au manevrat cum au vrut voturile, procesele verbale, tot ce au vrut. Iohannis si Orban imping catre alegeri fara sa tina cont de numarul mare de imbolnaviri, avem cel mai mare numar de morti la mia de locuitori, pe ei ii intereseaza doar alegerile.

Ceea ce am vazut este ca presedintele BES a patronat acest haos, tot ceea ce am vazut. Mai departe, se pare ca e primit un ordin ca totul sa se musamalizeze si sa se mearga spre victoria PNL-USR. Sunt curios ce s-ar fi intamplat daca alegerile ar fi fost organizate de PSD? Cati oameni ar fi fost in strada, cate luari de pozitii ale ambasadorilor din Romania? Iar acum s-a asternut o liniste completa si totala", crede fostul preşedinte ALDE.

Victor Ponta a adăugat că încăpăţânarea cu care guvernul insistă pentru organizarea alegerilor este parte dintr-un plan de distrugere a economiei româneşti.

"Rezultatul in anumite zone s-a decis inainte de vot, iar asta e mai rau decat in comunism. Daca alegerile astea nu au fost corecte, cum o sa fie cele care vin acum? Cum or sa fie organizate in pandemie? Am intrat in campania pentru locale cu sub 1000 de cazuri pe zi, iar acum avem peste 5000. Intrebarea e cat de mare e spaima in PNL, USR, am vazut ca si PSD a fost de acord, ca sa accepte organizarea alegerilor in aceste conditii?

Cred ca cel mai important e sa stim pe 6 decembrie ce isi doreste fiecare sa faca pentru Romania. Cei de la USR au inceput deja sa se certe cu PNL pe functii, ceea ce era previzibil. Nu am vazut pe nimeni sa spuna ca nu se inchide tara dupa vot, ca nu se vinde tot ce a mai ramas din companiile romanesti, ca nu chemam Fondul Monetar International sa ne puna sa taiem pensii si sa marim taxe. Noi, Pro Romania, asta ne propunem.", a conchis preşedintele Pro România.