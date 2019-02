POSTUL PASTELUI 2019: Când începe cel mai dur şi mai lung post de peste an

POSTUL PASTELUI 2019: Conform calendarului bisericesc, Postul Mare începe pe 11 martie 2019 și se termină pe 27 aprilie 2019.

Postul Pastelui are loc inaintea Invierii Mantuitorului nostru Iisus Hristos si este cel mai lung si mai aspru dintre toate cele patru posturi importante. Oamenii mai numesc acest post si Postul Mare. Postul Mare dureaza patruzeci de zile, la care se adauga saptamana Patimilor.

Motivul principal al postirii in Postul Pastelui era pregatirea catehumenilor care urmau sa fie botezati de Pasti si sa intre in biserica. Totusi, Postul Pastelui a devenit absolut firesc o perioara de pregatire spirituala pentru toti crestinii sa sarbatoreasca Invierea Domnului nostru Iisus Hristos.

Tinand seamana ca Postul Mare aduce aminte de postul celor 40 de zile tinute de Mantuitor inainte de inceperea activitatii Sale mesianice (Luca IV, 1-2) a fost numit si Paresimi. In primele secole se obisnuia sa se posteasca doar in Vinerea Patimilor, sau doar doua zile inainte de Pasti sau o saptamana, scrie calendarulortodox.ro.

POSTUL PASTELUI 2019: Cercetări efectuate pe animale și pe oameni (în ultimul caz rezultatele sunt totuși mai puțin clare) arată că un consum mai mic de calorii (cu 30%-40% mai puțin decât aportul energetic normal) scade riscul bolilor asociate cu îmbătrânirea (cum ar fi demența), precum și, probabil, pe cel de cancer, crescând în același timp speranța de viață. Este unul dintre avantajele semnalate ale postului.

Apoi, un post periodic ar scădea nivelul glucozei (zahărului) în sânge: sensibilitatea corpului la insulină s-ar îmbunătăți, iar omul ar avea nevoie de mai puțină insulină, lucru care ar duce la scăderea riscului de obezitate și de diabet.

Un post de câteva zile ar putea provoca o scădere a trigliceridelor și a colesterolului din sânge, având prin urmare un efect benefic asupra bolilor cardiovasculare. În plus, ar putea fi favorizată producerea de noi celule sușă, ceea ce asigură întărirea sistemul imunitar.

Și postul pentru a da jos kilogramele este destul de des întâlnit. Un regim hipocaloric (în cadrul căruia se consumă doar înlocuitori alimentari speciali un anumit timp) sau un regim cu lichide permite o scădere în greutate considerabilă în timp foarte scurt. Este totuși foarte dificil de păstrat greutatea la care se ajunge după post. În majoritatea cazurilor, kilogramele pierdute revin cu repeziciune, adesea în număr mai mare decât înainte de regim.

Pierderea în greutate în timpul unui post se datorează în principal pierderii de apă din țesuturile musculare, cele adipoase (grăsime) rămânând în mare parte intacte. Este recomandabil ca cine dorește să slăbească să ceară sfatul unui medic sau al unui dietetician.

Unii țin post și pentru detoxifiere. Conceptul de post pentru purificare sau detoxifiere nu este nou și a fost utilizat multă vreme în medicina alternativă. Acum este foarte la modă. Potrivit adepților lui, regimul este important pentru curățarea corpului de toate toxinele produse, ingerate sau absorbite din mediu, care ar amenința sănătatea fizică și mentală. Curele de detoxifiere, cel mai des sub formă de sucuri de fructe și ceaiuri, se țin pentru purificarea corpului, eliminarea toxinelor, furnizarea de energie și îmbunătățirea sănătății generale. Nu există totuși prea multe dovezi științifice în acest sens.

În plus, corpul elimină în mare parte toxinele prin ficat și rinichi. Detoxifierea prin intermediul unei cure de sucuri de fructe timp de două sau trei zile nu poate face rău în cazul unor persoane sănătoase, însă cure mai lungi pot provoca unele schimbări metabolice și duce la degradare musculară.

Detoxifierea nu este deloc recomandată persoanelor care au anumite probleme de sănătate, mai ales la ficat și rinichi, diabet sau tulburări cardiovasculare.

Printre riscurile la care se supun cei care țin posturi periodice se numără provocarea unor carențe alimentare, mai ales în vitamine și minerale (calciu). După câteva zile, postul poate declanșa tot felul de simptome, ca dureri de cap, rău la stomac, constipație, amețeli, greață, palpitații, oboseală, tulburări ale somnului, iritabilitate, pierderi de memorie etc. Durerile de stomac se pot agrava, iar cei care au dureri de cap observă înmulțirea acestor neplăceri.

Pe termen mai lung se pot dezvolta calculi biliari și probleme cardiace (cum ar fi tulburări de ritm cardiac), renale, anemie etc. Dacă durează mai mult de câteva zile, postul poate duce la o slăbire a sistemului imunitar și la o sensibilizare față de infecții.

Postul poate provoca o severă scădere a nivelului de zahăr din sânge (hipoglicemie), ceea ce poate duce la complicații grave, mai ales la diabetici.

În cazul femeilor însărcinate, postul ținut în primul trimestru de sarcină poate avea un efect negativ asupra copilului, cum ar fi o greutate mai mică la naștere, un risc mai mare de handicap mental sau o scădere a performanțelor de învățare.

Pacienții care trebuie să ia medicamente și care postesc pot avea tendința să sară o doză sau să o amâne, lucru care poate scădea sau, dimpotrivă, întări efectul medicamentelor. Cine dorește să țină post trebuie să anunțe întotdeauna medicul, pentru ca acesta să îi facă recomandările necesare.

Postul trebuie evitat cu orice preț în anumite situații, cum ar fi în timpul sarcinii și al alăptării, la copii, la persoanele în vârstă, la cele care suferă de o boală cronică (cardiovasculară, renală, de ficat, diabet etc.) și la persoanele cu tulburări alimentare.

Postul Pastelui reprezinta o perioada de sase saptamani de pregatire spirituala pentru Sarbatoarea Invierii Mantuitorului? Dar ce inseamna aceasta pregatire spirituala? Preotii spun ca, in primul rand, este vorba despre mai multa rugaciune si de lepadarea de pacate.

Biserica a randuit o serie de rugaciuni care e bine sa fie rostite in aceasta perioada. Una dintre ele ii este atribuita Sfantului Efrem Siriul. O alta rugaciune, pe care sa o rostesti cel putin o data pe zi, este Rugaciunea inimii: "Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma pe mine, pacatosul, si ma mantuieste!".

Rugaciunea Sfantului Efrem Siriul

Doamne si Stapanul vietii mele, duhul trandaviei, al grijii de multe, al iubirii de stapanire si al grairii in desert nu mi-l da mie. Iar duhul curatiei, al gandului smerit, al rabdarii si al dragostei daruieste-mi-l mie, sluga Ta. Asa, Doamne Imparate, daruieste-mi ca sa-mi vad greselile mele si sa nu osandesc pe fratele meu. Ca binecuvantat esti Tu in vecii vecilor. Amin.

Postul Paștelui, numit în tradiția populară și Postul Mare sau Postul Păresimilor, este cel mai lung post de peste an, întinzându-se pe o perioadă de șapte săptămâni. Postul Paștelui precede sărbătoarea Învierii Domnului, fiind un post greu și aspru, mai ales în ultima săptămână, denumită Săptămâna Patimilor.

Postul Paştelui face referire la postul de 40 de zile și 40 de nopți ținut de Mântuitorul Iisus Hristos, înainte de a începe propăvăduirea Evangheliei.

Conform credinței populare, Postul Mare este împărțit în două perioade: Postul Păresimilor, care ține până în Duminica de Florii și Postul Paștelui, reprezentat de ultima săptămână, Săptămâna Mare.

În Postul Paștelui credincioșii se abțin de la alimentele interzise (carne, ouă, pește, brânză, lapte..), dar, totodată, trebuie să adopte o atitudine spirituală, fiind îndemnați la rugăciune și purificare sufletească, potrivit traditiisisuperstitii.ro.

Pe parcursul întregului post există așa-numitele dezlegări la pește, când cei care postesc au voie să consume mâncăruri din pește. Zilele când au loc dezlegările la pește sunt de Praznicul Bunei Vestiri și de Florii.

Se spune că de la postul propriu-zis pot fi scutiți copiii, femeile gravide, lăuzele și bolnavii, însă asta nu înseamnă că se pot lipsi de postul spiritual și de rugăciuni. Totodată, în Postul Paștelui nu se fac nunți, botezuri și nu se țin petreceri, practic zilele de naștere nu se serbează, iar distracțiile sunt interzise.

După ce au ținut post, creștinii trebuie să se spovedească pentru a putea, mai apoi, să se împărtășească. Acest lucru, spovedania, presupune mărturisirea păcatelor și căință și se face, de obicei, în ultima săptămână de dinainte de Înviere.

Tot în ultima săptămână a postului Paștelui, în fiecare biserică creștin-ortodoxă, se oficiază "Deniile", unele dintre cele mai frumoase și înălțătoare slujbe religioase, săvârșite după orele 18-19, seara.

Ce sa nu faci in Postul Pastelui

1. Nu fi lacom. Chiar daca esti mai strangaret de fel si iti este frica de ziua de maine, in Postul Pastelui trebui sa dai dovada de mai multa bunatate si intelegere fata de cei din jur. In Post, ne limpezim mintea pentru lucrarea spirituala, iar pacate precum lacomia ne uratesc sufletul in fata Domnului.

2. Nu consuma carne si alte preparate de la animale si nu bea alcool, in afara de zilele cu dezlegare la vin, in care, evident, poti consuma doar bautura din struguri. Hrana in sine nu este rea, insa trebuie sa ne jertfim in fata Domnului mai ales cand consumam carne din fapturi pe care tot El le-a creat.

3. Nu face parada cu succesele tale. Chiar daca ai o viata abundenta, in Postul Pastelui ostentatia este vazut ca un pacat capital.

4. Nu canta si nu dansa. Postul Pastelui ne aminteste de rastignirea lui Hristos pe cruce, iar chiuitul si petrecerile intr-o astfel de perioada sunt la fel cu veselirea la o inmormantare. Cand mergi la inmormantare, respecti trecerea in nefiinta a celui ingropat si durerea pe care o simt apropiatii.

5. Nu vorbi prea mult. Evita discutiile sterile si logoreea din plictiseala caci acestea te duc cu pasi marunti si siguri la barfa.

6. Nu te uita la televizor daca acolo vei gasi numai indecenta si violenta. In traditia ruseasca, postul ochilor este la fel de important precum cumpatarea in fata meselor imbelsugate.

7. Nu uita sa te rogi si sa mergi la biserica. In Postul Pastelui, Biserica savarseste Liturghia Darurilor mai Inainte Sfintite, in zilele de miercuri si vineri.