Posturi de transformare. Ce sunt şi cum se folosesc

Posturi de transformare – Caracteristi si materiale

Prototipurile transformatoarelor HTSC au fost deja fabricate si sunt testate folosind banda superconductoare la temperatura inalta din a doua generatie, pe baza de ceramica GdBCO supraconductor. Dezvoltarea tehnologiei de fabricare a cablurilor de inalta tensiune, a facut posibila crearea unui cablu cu izolatie din polietilena reticulata (XLPE) pentru a fi aplicat in domeniul tehnologiilor transformatoare, atunci cand se dezvolta un nou post de transformare cu cablu. In ceea ce priveste crearea de noi materiale magnetice, un rol special este atribuit asa-numitului aliaj nanocristalin, ale carui caracteristici au stat la baza crearii unui nou tip de transformatoare amorfe.

In prezent, se lucreaza in lume pentru a dezvolta benzi din aliaje amorfe cu proprietati magnetice imbunatatite si costuri reduse. De asemenea, exista tendinte in ceea ce priveste tipul circuitului magnetic si amestecul acestuia. Fabricarea de posturi de transformare trifazate de putere mare, mica si medie, isigasesc aplicatie in miezurile magnetice in spirala, al caror amestec este realizat conform tehnologiei UNICORE. Exista, de asemenea, interesul pentru miezurile magnetice incarcate, fabricate din diferite tipuri de oteluri electrice, numite „Sandwich”.

In ceea ce priveste imbunatatirea materialelor de izolare utilizate, se poate remarca utilizarea gazelor in posture de transformare, in locul uleiului transformator. Astfel de transformatoare se numesc transformatoare SF6, iar avantajul lor evident este prietenia cu mediul si siguranta la foc. Acum se vorbeste mult despre crearea asa-numitelor retele de energie „inteligente” (Smart Grid) si tranzitia lor in viitor, la cele mai eficiente sisteme de cel mai inalt nivel, numite Microgrid. Cerintele specificate sunt impuse retelelor de putere indicate, asigurand un factor de incarcare optim si un factor de putere mare.

Posturi de transformare care acopera teritoriul

Zona acoperita este, de asemenea, un factor influent. In acest context, se pot distinge principalele grupuri de posturi de transformare:

Local. Tensiunea este obtinuta de la unul la mai multe obiecte mari, care sunt situate la o distanta scurta una de cealalta sau direct langa ele. Un exemplu ar fi un complex de divertisment si un parc.

Local, care efectueaza conversia de tensiune pentru un set de obiecte situate in limitele perimetrului.

Posturi de transformare pentru localitati. Sunt responsabile de procesarea (adica pot converti, distribui) tensiunii in toata localitatea.

De asemenea, absolut toate posturile de transformare sunt echipate cu mijloace de protectie impotriva diferentelor si a supratensiunilor in timpul alimentarii. In cazul in care alimentarea cu tensiune se opreste, multe sisteme locale de alimentare, furnizeaza fonduri care intra automat in rezerva.Cand apare o cadere de tensiune sau o pana de curent, acest dispozitiv conecteaza o sursa de alimentare de rezerva. Acest sistem poate arata vizual ca un dulap, un suport, un panou si este montat in diverse moduri. Aceste metode pot fi, de asemenea, diferentiate in subtipuri de posturi de transformare.