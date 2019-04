POVESTE ADEVĂRATĂ. "După ce m-a înşelat şi ne-am despărţit, mi-a trimis clipuri video cu ea făcând dragoste cu un alt bărbat"

"Am fost împreună cu prietena mea timp de aproape doi ani. I-am spus cele mai intime secrete. Despărțirea nu a fost una elegantă, iar acum nu ne mai vorbim. Am aflat că m-a înșelat, iar apoi totul a luat-o razna. Acum se vede cu un coleg de-al meu de la muncă, iar el răspândește pe la birou tot felul de zvonuri auzite de la ea. I-a spus mici lucruri pe care i le împărtășisem eu. I-am dat mesaj să mă lase în pace, iar ca răspuns ea mi-a trimis mai multe clipuri video explicite, în care face sex cu respectivul coleg, știind că mă va răni. Pentru că mi-a ajuns, am decis să trimit clipurile tuturor rudelor tipei, cu mesajul că aș prefera să fiu lăsat în pace" a povestit un tânăr, potirvit antena3.ro.

Efectele mișcării au fost nebănuite. Tânăra a rămas fără suportul financiar al familiei, care acum refuză să mai vorbească cu ea.