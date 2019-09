Poveste adevarata: Efectele anticonceptionalelor despre care ginecologul nu prea vorbeste

„Precum multe alte femei am inceput sa iau pilule anticonceptionale imediat ce am devenit activa sexual. Am inceput sa le folosesc dupa ce am implinit 16 ani si, timp de sase ani, le-am luat zilnic. In aceasta perioada am absolvit liceul, m-am casatorit, am mers la facultate si am obtinut si prima mea slujba. De asemenea, am dezvoltat o relatie defensiva cu sotul meu din cauza vietii noastre sexuale.

Adevarul este ca nu eram interesata de sex.

Nu am avut niciodata probleme cu orgasmul, imi placea sexul, insa as fi facut alte 100 de lucru in locul unei partide de amor. Sotul meu a incercat sa fie intelegator; am incercat sa negociem un anumit numar de partide de sex pe saptamana, acceptabil pentru el si care nu ma deranja pe mine. Nu ma temeam pentru casnicia noastra, insa stiam ca el era nesatisfacut. Am crezut ca asa trebuie sa mearga lucrurile. Internetul este plin de povesti asemenatoare cu a noastra legata de diferenta nivelului libidoului dintre parteneri.

Intr-o zi am ramas fara anticonceptionale. Ei bine. M-am gandit ca trebuie sa fiu atenta in urmatoarele doua luni in timp ce-mi fac un plan legat de sanatate si oricum nu credeam ca vom face prea mult sex.

Imaginati-va cat de surprinsa am fost cand, in mai putin de cateva saptamani, mi-am dat sema ca am un chef nebun de sex.

Nu ma putea concentra la birou. I-am trimis sotului un sms, In seara asta?. Cand a intrat in casa, abia am schimbat o vorba inainte sa ajungem in pat. Am fost zile in care am facut amor de doua ori pe zi. De doua ori! Dupa o saptamana, el s-a intors spre mine, De acum incolo... asa va arata viata noastra sexuala?."

Nivelul de hormoni a inceput sa scada, insa interesul meu legat de sex a inceput sa creasca.

Daca inainte, pe o scara de la 1 la 10, eram interesata de sex la nivelul 2, acum se afla la 7 ori chiar 8.

Sunt convinsa ca pilula este de vina.

Cand doctorii mi-au spus despre posibilele efecte secundare ale anticonceptionalelor – crestere in greutate, schimbari ale starii emotionale, chiar si cheaguri de sange – n-au amintit nimic de faptul ca va fi afectat si cheful de sex. Desi exista studii care sugereaza ca pilulele sunt asociate cu disfunctiile sexuale feminine, doctorii sunt ciudat de tacuti despre anticonceptionale si efectele sale asupra placerii feminine.

