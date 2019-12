POVESTE DE SUCCES. Cum s-a lăsat un bărbat de băutură. "Am lins berea de pe cea mai jegoasă podea dintr-un pub"

Gene Davis, 47 de ani, care a pierdut multe locuri de muncă, relații sociale și chiar căsnicia, a reuşit să se lase de băutură în mod miraculos, scrie a1.ro.

Tatăl alcoolic care consuma o sticlă și jumătate de whisky pe zi fără nici o jenă, a descris momentul când și-a văzut chipul într-o oglindă, care i-a declanșat trauma de care avea nevoie să renunțe la acest viciu.

Bărbatul și-a privit reflexia după mult timp atunci când, acciedental, a căzut dintr-un pat supraetajat și a avut nevoie de un spital pentru a se reface. Accidentul s-a petrecut în timp ce Davis locuia într-o cameră de rezervă a unui prieten, după ce şi-a părăsit familia din cauza băuturii.

"Mi s-a oferit o cameră de rezervă, care avea un pat supraetajat și am adormit farte profund în noaptea aia. Dar când m-am trezit în miez de noapte, având nevoie la baie, am uitat că sunt deasupra unui pat etajat, la câțiva metri de podea și am picat ca o piatră, lovind puternic un sertar cu capul. M-am îndreptat către baie pentru a vedea mizeria pe care mi-am făcut-o sperând că trece cu o compresă cu apă rece și ceva ceai, însă când am văzut sângele și după ce mi-am ridicat părul, puteam să-mi văd parțial craniul. Atunci mi-am spus că am nevoie de un spital", a spus Davis într-o declarație.

Bărbatul şi-a amintit cel mai josnic moment din viaţa lui.

"Cel mai josnic punct a venit probabil într-o seară de Anul Nou, când eu și restul trupei în care eram în acel moment am mers la acest pub condus de un tip irlandez pe care îl știam. În timp ce eram acolo, cineva și-a vărsat berea și am decis să iau un pai, să mă pun în genunchi și să sug resturile de pe cea mai jegoasă podea dintr-un pub. Și asta chiar dacă aveam o halbă plină de bere care mă aștepta pe bar. Nu este cel mai dezgustător lucru pe care l-ai auzit vreodată?", a spus Davis într-un interviu.

De când a picat din pat în urmă cu 18 luni, acesta a renunțat la băutură complet și se concentrează acum pe a fi un tată bun pentru fiul său, Joe.

"Nu am mai atins nici o picătură de acum 18 luni! Acum lucrez la spălat vasele și pregătesc legume într-un restaurant local indian. Fac lucruri de bază, dar nu există stres, și asta îmi place", a spus Davis.