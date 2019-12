Povestea a miliardarei care a trecut de la Dior la coada vacii. Refuzată de România, a donat 30 de milioane de euro pentru Oxford

Mica Ertegun, vaduva unui cunoscut producator de muzica din SUA, a donar 30 de milioane de euro Universitatii Oxford, fiind refuzata de autoritatile din Targu Jiu, unde ar fi vrut sa investeasca.

"Banii au fost adunati din muzica pe care a creat-o barbatul meu. Cand am revenit in tara, eram foarte interesata de anumite lucruri. Unul dintre ele a fost refacerea statuii lui Brancusi. Sunt sigura ca sunteti la curent in ce stare am lasat-o. Si apoi am cumparat din banii mei si ai barbatului meu o bucatica de pamant la poalele statuii si vroiam sa construiesc o casa de informatii pentru straini, in care puteai sa vii sa vezi locuri, sa faci fotografii, puteai sa bei o Coca-Cola, daca era cald. Toate au fost aprobate si cand am vrut sa incep, mi s-a spus ca nu mai e nevoie, ca fac oamenii din Targu Jiu", a povestit Mica Ertegun.

Romanca sustien ca si presa din Targu Jiu i-a fost potrivnica. "Jurnalele de la Tg Jiu erau infernale, parca as fi fost o hoata. Parte din banii astia s-au dus la Oxford. Sper sa beneficieze multi romani de ei. Ma simt jignita ca am fost refuzata", a mai spus Mica Ertegun, pe numele eu adevarat Ioana Maria Banu.

Ea a donat Universitatii Oxford 26 de milioane de lire sterline.

Mica Ertegun s-a casatorit in 1961 cu celebrul producator de muzica, Ahmet Ertegun, fondatorul Atlantic Records, cel care a descoperit sau sustinut artisti precum Eric Clapton, Phil Collins, Genesis, the Rolling Stones, Led Zeppelin, Crosby, Stills Nash, and Young, Aretha Franklin sau Ray Charles.

Mica Ertegun provine dintr-o familie de aristocrati care a fost nevoita sa plece din Romania la venirea comunistilor. Numele ei adevarat este Ioana Maria Banu.

Tatal acesteia, George Banu, a fost medicul familiei regale din Romania. In 1947, comunistii l-au arestat si inchis, dar, pentru a-si putea scoate familia din tara, a fortat-o pe Mica s-a se casatoreasca la 16 ani cu un boier pe nume Stefan Greciani, de 31 de ani. "Rusii ne-au pus la dispozitie doua trenuri. Regele Mihai era intr-un tren, iar matusile sale in cel de-al doilea. Noi ne aflam in cel de-al doilea tren. Trecerea granitei catre Albania a fost cel mai frumos moment al vietii mele", a povestit romanca.

Familia Banu a ajuns in Elvetia, apoi s-a mutat la Paris, iar Mica a fost o scurta perioada de timp, fotomodel Dior. Ulterior, familia Banu s-a stabilit in Canada.

In 1960, Mica s-a mutat la New York pentru a incerca sa obtina eliberarea tatalui ei din inchisoare, dar acest lucru a fost imposibil, George Banu murind in puscariile romanesti.