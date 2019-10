Articol publicat in: Societate

Povestea lui Nicolae, pacient condamnat la pshiatrie. Cum i-a scos ochii unui coleg. "Dacă nu m-a dus la circ"

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 51 min) // Actualizat: (acum 51 min) // Sursa: romaniatv.net Nicolae este un tânăr de 20 de ani care a crescut de la 2 ani la orfelinat. Din 2018 este în spitalul-pușcărie, pentru că i-a scos ochii unui alt pacient, coleg de-al său. Foto: digi24.ro Lui Nicolae îi place circul „În fiecare zi vreau să merg la circ. (I-am scos ochii n.r.) pentru că nu m-a dus la circ”, spune Nicolae, potrivit digi24.ro. Citeşte şi POVESTE ŞOCANTĂ! Fiul unei doctoriţe celebre a fost găsit cu GÂTUL TĂIAT. A făcut PUŞCĂRIE în Anglia şi era dependent de DROGURI Singura dorință a lui Nicolae, încă de când era copil, este aceea de a merge la circ, însă nu i-a fost îndeplinită vreodată. „El își dorea încă din copilărie, el este un copil aproape născut în sistem și a rămas acolo. El de la o vârstă fragedă și-a dorit să meargă la circ. Am reușit să aflăm că există consemnată această dorință în biografia sa în diverse etape ale vieții sale”, spune Mugur Frățilă psiholog. Astfel, la un moment s-a răzbunat pe unul dintre colegii lui și i-a scos ochii. Presa a relatat pe larg incidentul, care a avut loc anul trecut într-un centru de lângă Sibiu, iar spitalul a declanșat o anchetă. Nimeni nu a analizat însă de ce a ajuns Nicolae să facă acest gest, în condițiile în care era un copil care promitea. „Nicolae a fost un copil care chiar avea anumite rezultate la învățătură, a frecventat școala. A fost trist să observăm în câte momente Nicolae putea să fie salvat”, spune Mugur Frățilă psiholog. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay