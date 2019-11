Poza care a frânt milioane de inimi. Iarna a venit şi peste copiii refugiaţilor, suferinţa le-a îngheţat lacrimile FOTO

Milioane de refugiaţi au părăsit Siria în ultimii ani, dar majoritatea dintre ei nu au găsit liniştea mult visată. Mai mult, o dată cu venirea ierni triesc o dramă. Aproximativ 3,6 milioane de sirieni se află în momentul de faţă în diferite tabere din Turcia şi în ciuda ajutorului de 1,5 miliarde euro alocaţi de UE special pentru ei, drama acestora este departe de a fi rezolvată.

The Voice of Humanity, care se ocupă îndeaproape de soarta refugiaţilor, a publicat recent o fotografie cu o fetiţă siarină, obligată să înfrunte vicisitudinile vremii în picioarele goale şi fără pantaloni pe ea. Poza s-a viralizat şi i-a mişcat până la lacrimi pe cei care au văzut-o, mii de persoane oferindu-se să doneze bani sau chiar s-o înfieze. Din nefericire, nici donaţiile nu se pot face atât de uşor, ci numai prin intermediul organizaţiilor care se află la faţa locului.