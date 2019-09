Mod de preparare Prajitura Cappy

Se separa ouale, iar albusurile se bat spuma impreuna cu zaharul.

Separat intr-un bol se amesteca toate ingredientele solide: faina, cacao si praful de copt.

La final,se adauga galbenusurile si ingredientele solide peste spuma de albusuri si amestecand cu grija incorporam si uleiul treptat.

Compozitia se toarna intr-o tava tapetata cu hartie de copt si se introduce la cuptor pentru 30 minute.

Pentru a prepara crema de branza, ne folosim de robotul de bucatarie. Astfel, in vasul robotului se mixeaza branza de vaci impreuna cu zaharul si untul pana devine crema.

Glazura de deasupra prajiturii se prepara conform instructiunilor de pe plic, inlocuind laptele cu sucul Cappy.

Asamblarea prajiturii se face in tava in care s-a copt blatul. Asadar, peste blatul care a fost intors „cu fundul in sus" se pune crema de branza si niveleaza cu o spatula. Apoi se toarna glazura/budinca de suc.

Prajitura se da la frigider pana a doua zi,cand se taie in romburi si se serveste.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI.