Prăjitură pufoasă cu căpşuni

a. blatul

Tava pentru prajituri o tapetezi cu hartie pentru copt.

Bati ouale intregi cu zaharul si zaharul vanilat cu ajutorul mixerului. Adaugi uleiul, apoi laptele.

La urma adaugi faina si grisul. Stingi praful de copt cu zeama de lamaie.

Jumatate din compozitie o torni in tava iar in cealalta adaugi cacaoa si o torni peste compozitia galbena.

Dai tava la cuptorul preincalzit si lasi cca 40 de minute (verifici cu o scobitoare).

Cand s-a copt il lasi sa se raceasca in tava, ideal pana a doua zi (daca nu ai timp, lasa-l macar 3 ore).

Scoti blatul din tava si il tai pe jumatate.

b. crema

Bati frisca si apoi adaugi crema de branza.

c. jeleul de capsuni- se prepara doar dupa ce ai montat prajitura!

Gelatina o dizolvi in amestecul de sirop cu apa si pui la foc mic. Amesteci cu un tel mic si lasi sa fiarba 1 minut, apoi o dai la rece 2 minute, dupa care o torni cu o lingura mare peste fructe.

Montare:

Peste prima jumatate de blat asezi jumatate din cantitatea de crema , apoi acoperi cu celalalt blat. Intinzi restul de crema. Fructele le speli si le tai in jumatati, apoi le asezi peste crema.

In acest moment prepari jeleul si il torni peste fructe.

Dai totul la rece pentru 3 ore.

Servesti prajitura in portii cat vrei tu de mari.

Daca puiutul tau este alergic la capsuni, ori a trecut sezonul, le poti inlocui cu orice fructe vrei tu: cirese, visine, caise, piersici sau chiar fructe din compot.

Pofta buna!

