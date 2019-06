Prăpăd în ţară în urma furtunilor puternice: copaci rupţi, străzi inundate, localităţi fără energie electrică, trenuri blocate

Circulaţia feroviară pe ruta Bucureşti-Timişoara este întreruptă. Întârzieri de 8-9 ore

Mai multe trenuri au ramas blocate pe ruta Bucuresti Timisoara din cauza unor copaci doborati de furtuna.

Unul dintre trenuri are deja intarziere de peste opt ore si pana la destinatie mai are de mers in jur de o ora, dupa cum a declarat un pasager.

"Suntem la o halta numita Poarta. Suntem aici de la ora 23:00 aseara. Am plecat din Filiasi la ora 18:00 si trebuia sa ajung la Timisoara la ora 1:00. Initial ni s-a spus ca a cazut un copac pe sine, apoi ca nu e pe sine. Suntem in camp si ar fi cam un km de mers pana la sosea. Nu avem apa, nu avem mancare si nici informatii nu vor sa ne dea", a declarat barbatul.

Un alt pasager dintr-un alt tren a declarat ca in cazul lor intarzierea este de peste 4 ore si ca de la ora 04:00 trenul sta pe loc.

Harghita: 19 localităţi nealimentate parţial cu energie electrică, din cauza vremii nefavorabile

Un număr de 19 localităţi din Harghita sunt nealimentate parţial cu energie electrică vineri dimineaţă, din cauza defecţiunilor provocate de vremea nefavorabilă de noaptea trecută, când în mai multe zone ale judeţului a plouat torenţial şi a fost furtună.

Potrivit informaţiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Harghita, 6.518 consumatori din cele 19 localităţi nu au energie electrică, iar un număr de 77 de posturi de transformare au fost avariate.

Şapte echipe de la Electrica se află pe teren pentru a remedia defecţiunile.

Arad: Copaci rupți, mai multe gospodării și străzi inundate

Probleme au fost atât în județ, cât și în municipiul Arad, iar copacii rupți au căzut pe mașini chiar și pe Bulvardul Revoluției din centrul orașului.

Mai multe gospodării, străzi și pasaje din oraș au fost inudate, dupăce canalizarea nu a mai făcut față ploii puternice.

Autoritățile locale au ieșit pe teren imediat pentru a inventaria situația, iar în cursul nopții, viceprimarul municipiului Arad, Călin Bibarț, a convocat, în cursul nopții de joi către vineri, Comitetul Local pentru Situații de Urgență.