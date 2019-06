Premieră în Bucureşti! Complexul Multifuncţional "Sf. Andrei" - Sector 5, o alternativă în creşterea calităţii vieţii

Situat în incinta Liberty Mall, acesta este primul centru medical deschis de administrația locală a Sectorului 5, pentru a veni în sprijinul persoanelor cu venituri reduse, oferind atât servicii de monitorizare a stării de sănătate a locuitorilor sectorului nostru, de protejare a sănătății populației împotriva riscurilor de mediu, cât și de îmbunătățire continuă a acesteia, prin educarea comunității în acest sens, promovarea unor atitudini și comportamente adecvate unui stil de viață sănătos, prin furnizarea de bune practici și deprinderi pentru o viață sănătoasă.

Prin cele 5 programe principale - „Sănătate pentru seniori", „Mama și copilul", „Sănătate orală pentru copii", „Nutriție pentru sănătate", „Activități recreative pentru copiii noștri", Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei" își propune dezvoltarea de proiecte utile în strictul interes al comunităţii locale a Sectorului 5, care să poată acoperi nevoile acesteia, raportate la numărul persoanelor aflate în dificultate, dar şi la cel al potenţialilor beneficiari.

Categoriile de persoane cu domiciliul/ reședința pe raza Sectorului 5 care vor beneficia de asistență medicală gratuită în condițiile prevăzute de lege sunt persoanele cu risc crescut de excluziune socială, persoanele care nu sunt înregistrate cu venituri, inclusiv copiii ce aparțin acestor familii, categoriile de persoane care au venituri sub valoarea venitului minim garantat, inclusiv copiii acestora, persoanele ce aparțin familiilor cu situații dificile din punct de vedere socio-economic și care nu își permit accesul la servicii medicale de recuperare.

Astfel, persoanele cu un venit lunar net pe membru de familie mai mic de 950 lei lunar beneficiază de gratuitate pentru serviciile medicale oferite, în limita plafonului de 1.500 lei/ an, cele cu venit între 951 lei - 1.500 lei beneficiază de 50% reducere din prețul serviciilor medicale, în limita plafonului de 1.500 lei/ an, iar persoanele cu un venit mai mare de 1.501 lei vor achita integral prețul serviciilor medicale.

Prin Centrul pentru sănătate care funcționează în cadrul Complexului, facilitățile oferite beneficiarilor sunt în domenii medicale precum stomatologie, imagistică, nutriție, oftalmologie, dermatologie, iar prin Centrul de recuperare se vor realiza tratamente de fiziokinetoterapie.

Totodată, prin intermediul ambulanței care deservește Complexul își va desfășura activitatea Echipa Mobilă, care va realiza acțiuni tip „caravana sănătății" pe raza întregului sector.

„Este visul pe care l-am avut și pe care l-am trecut și în programul cu care m-am prezentat în fața alegătorilor, un vis devenit realitate pentru oamenii cu venituri modeste. Cei care nu își pot permite servicii stomatologice sau o recuperare medicală, terapie sau diverse tratamente, care nu își pot permite să aibă grijă de ei în modul la care ar merita, găsesc aici această posibilitate. Noi acordăm gratuit acest tip de ajutor tuturor persoanelor care au venit mai mic pe cap de locuitor decât salariul minim pe economie și toate tarifele practicate în cadrul Complexului sunt suficiente doar pentru a achita cheltuielile pe care le avem aici. Nu avem niciun gând să facem profit, este un lucru îndreptat exclusiv și special pentru oamenii din sector, care au nevoie de un loc unde să poată să fie tratați în cele mai bune condiții, la costuri mai mult decât corecte. Am făcut o statistică potrivit căreia, prin Complex putem să ajutăm undeva la 20.000 de persoane din sector, din totalul de 350.000 care trăiesc în Sectorul 5. Am ales această locație pentru că aici este un nod pentru mai multe mijloace de transport în comun, pentru că e un loc generos, pentru că ni s-a pus la dispoziție un spațiu cu o sumă modică și pentru ca oamenii să fie apropiați de comunitate. De aceea, la etajul doi al clădirii în care funcționează Complexul avem deja în amenajare, iar din septembrie va începe să funcționeze un after shool pentru 100 de copii, fiindcă în jur sunt foarte multe școli supraaglomerate. Tot prin intermediul Complexului vom deschide și o grădiniță de vară care se adresează unui număr de 700 de copii pentru luna iulie a.c., iar pentru august estimăm un număr de 650 de beneficiari. Toate aceste lucruri sunt făcute pentru ca oamenii să se simtă bine, sănătoși, apreciați și să poată să vadă că și comunitatea le întoarce la rândul ei binele pe care ei îl fac comunității", a declarat Daniel Florea, primarul Sectorului 5.