Premierul canadian Justin Trudeau a anunţat dizolvarea Camerei Comunelor. Începe campania pentru alegerile legislative

Liderul liberal, care candidează pentru un al doilea mandat, s-a întâlnit cu guvernatoarea generală Julie Payette pentru a-i cere să dizolve camera inferioară a parlamentului, în conformitate cu rolul său de reprezentant al reginei Elisabeta a II-a, şefa statului.



"M-am întâlnit cu excelenţa sa, guvernatoarea generală, care a acceptat cererea mea de a dizolva Parlamentul", a declarat Trudeau presei, potrivit Agerpres.



Liderul liberal de 47 de ani îşi începe campania cu un uşor avans faţă de liderul conservatorilor Andrew Scheer în sondajele de opinie.

Însă misiunea nu este una lipsită de riscuri pentru Trudeau, a cărui imagine a fost afectată în urmă cu un an şi jumătate de o călătorie dezastruoasă în India, iar în acest an de un scandal politic care i-a zguduit partidul, potrivit Agerpres.



Un înalt funcţionar independent al Parlamentului l-a acuzat în august pe prim-ministru şi anturajul său că au făcut presiune în mod incorect pentru ca fostul ministru al justiţiei, Jody Wilson-Raybould, să intervină în favoarea unui grup de inginerie din Quebec, SNC-Lavalin, pentru ca acesta să evite un proces pentru corupţie, potrivit Agerpres.



Miercuri, cotidianul de referinţă Globe and Mail a relatat că poliţia federală va ancheta asupra unei posibile obstrucţionări a justiţiei în acest caz, dar că guvernul a refuzat să ridice secretul ministerial care-i protejează pe anumiţi martori, potrivit Agerpres.



Profitând de situaţie, conservatorul Andrew Scheer l-a acuzat pe Justin Trudeau că i-a "minţit pe canadieni" şi că nu mai are "autoritatea morală" pentru a guverna. Această afacere riscă să-l urmărească pe Justin Trudeau în timpul acestei campanii de 40 de zile, în care lupta împotriva schimbării climatice figurează printre priorităţile canadienilor împreună cu economia, potrivit unui sondaj recent.