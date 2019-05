Premierul Dăncilă despre remanierea Guvernului: "Vom face o evaluare a fiecărui ministru"

"Vom face o evaluare a fiecărui ministru. Nu pot să schimb un ministru decât dacă sunt lucruri concrete. Nu pot să schimb un ministru dacă şi-a îndeplinit programul de guvernare. Am dat ieri tuturor miniştrilor obiectivele pe care le au pe fiecare domeniu în parte şi le-am cerut o foaie de parcurs pentru îndeplinirea lor", a spus premierul la Palatul Parlamentului, întrebată dacă la Ministerul de Interne rămâne Carmen Dan.



Ea a adăugat că încă nu s-a discutat în partid despre aceste lucruri.



"Toate discuţiile le vom avea în interiorul Comitetului Executiv. Într-o zi jumătate am încercat să adun toţi membrii de partid, să adun toţi factorii de decizie, am discutat primele lucruri legate de buna funcţionare a partidului, de linia pe care vom merge, de modul în care ne vom poziţiona faţă de programul de guvernare. În BPN de luni vom avea discuţii, vom continua discuţiile. Nu am discutat despre niciun ministru", a mai menţionat ea.