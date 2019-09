Premiile Emmy 2019. Paradă de decolteuri. Care au fost cele mai sexy vedete FOTO

Așa cum era de așteptat. Kim Kardashian (38 de ani) a venit pe covorul roșu de la Premiile Emmy 2019 într-o ținută foarte sexy, semnată de Viviene Westwood, scrie click.ro. Bruneta a ales o rochie neagră, lungă, strâmtă și foarte decoltată, care i-a scos în evidență bustul generos. Kim Kardashian a ales să își accesorizeze ținute cu două lanțuri uriașe.

Nu doar femeile cu sânii mari pot purta decolteuro generoase! O demonstrează magistral Emilia Clarke (32 de ani), cunoscută drept Daenerys din „Game of Thrones", a fost și ea foarte curajoasă, pe covorul roșu de la Premiile Emmy. Ea a ales o rochie albastră, cu un decolteu adânc. Superba actrița a întors toate privirile, la Michrosoft Theater, duminică seară. „Game of Thrones" a fost desemnat cel mai bun serial dramatic la cea de-a 71-a ediţie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, O altă actriță din „Game of Thrones" a ales o ținută decoltată pentru Gala Premiilor Emmy din acest an. Este vorba despre Lena Headey (45 de ani), care o interpretează pe Cercei Lannister în serial. Bruneta a ales o rochie înflorată, care i-a scos în evidență decolteul, dar care i-a ascuns numeroasele tatuaje pe care le are pe corp.

Zendaya (23 de ani) a făcut furori pe covorul roșu din Los Angeles, într-o rochie superbă, de culoare verde, semnată de Vera Wang. Partea de sus a rochiei este formată dintr-un corset transparent, fără bretale, în care nu oricine ar avea curajul să se îmbrace. În partea de jos, rochia actriței a avut un decupaj curajos, care i-a scos în evidență picioarele.