Premiu de 50.000 de euro pentru startup-uri, pe scena iCEE.fest: UPGRADE 100

Odată cu noul format iCEE.fest, UPGRADE 100, importanţa acordată viitorului şi ecosistemului de startup-uri şi investitori creşte în programul festivalului care aduce la Bucureşti, în 13 si 14 iunie, peste 140 de speakeri şi experţi globali specializaţi în studiul transformărilor generate de internet şi tehnologie, scrie news.ro.

În anii precedenţi, iCEE.fest a organizat competiţia „200 Seconds of Fame", unde startup-urile care aplicau intrau în sesiunea de pitching în faţa juriului.

Anul acesta, regulile jocului se schimbă întrucât GapMinder Venture Partners duce competiţia la un nou nivel şi pune la bătaie un premiu de 50.000 de euro de tip notă convertibilă (o formă de împrumut, nerambursabil, convertibil în acţiuni la o evaluare viitoare a companiei) pentru startup-ul cel mai convingător de la noua competiţie, „The UPGRADE 100 Floors Elevator".

În plus, comunitatea antreprenorială din digital si tehnologie poate obţine intrarea gratuită, pe bază de scrisoare de intenţie.

Cum pot ajunge pe scenă cei care vor să îşi prezinte startup-ul?

Trebuie să trimită un scurt pitch deck până pe 3 iunie (finalul zilei)

Juriul va decide cei 15 finalişti până în 9 iunie. Toţi aplicanţii vor fi anunţaţi prin email dacă ajung în finală sau nu şi trebuie să confirme prezenţa la eveniment

Trebuie să urce pe scena iCEE.fest: UPGRADE 100, unde vor pitch-ui timp de 3 minute şi 30 de secunde în faţa membrilor juriului.

Pitch-ul e în limba engleză şi trebuie să se încadreze în timpul-standard. Pitch deck-ul trimis poate fi folosit şi pe scenă.

Conţinut valoros pentru startup-uri şi antreprenori

Pe lângă competiţia dedicată, festivalul are o agendă de interes pentru antreprenori, prin prezenţa unor investitori de calibru din România şi Europa, în căutare de companii cu potenţial de creştere la nivel global, dar si a unor experţi în creşterea business-urilor aflate la început.

În 14 iunie, în ziua a 2-a de festival, scena UPGRADE 2 dedicată startupurilor – agenda completă este aici - va fi deschisă cu o dezbatere despre oportunităţile de finanţare la orice nivel al dezvoltării, cu reprezentanţi ai unor importante fonduri de investiţii, printre care Ondrej Bartos (General Partner Credo Ventures), Krzysztof Palucki (Associate OTB Ventures), Dan Mihăescu (GapMinder) sau Panagiotis Karampinis (Endeavor Greece).

Apoi vor prezenta aşa-numiţii „growth hackeri": Ben Kaplan (PR Hacker) va vorbi despre cum se poate ajunge în atenţia presei, Ferdinand Goetzen (Recruitee) va vorbi despre construirea celei mai bună echipe, iar Theodore Moulos şi Adrian Vlasiu (GrowthRocks) vor prezenta 13 strategii de creştere neconvenţionale.

O scenă dedicată startup-urilor din România nu ar fi completă fără UiPath, primul unicorn născut în România – compania care a reuşit performanţa să ajungă de la sub 200 de milioane de dolari la peste 7 miliarde evaluare în doar doi ani. Răzvan Antim, business development manager la UiPath, va spune povestea şi va oferi sfaturi valoroase despre cum s-a ajuns la această explozie, după mai bine de 10 ani de la lansarea companiei, în 2005.

Pe aceeaşi scenă, Orange îşi va prezenta câteva dintre echipele care au participat la acceleratorul Orange Fab. Alături de Monica Obogeanu, startup programs manager Orange, pe scenă vor urca Vlad Cazan (Kfactory), Bogdan Nourescu (CBNAgro.tech), Vlad Buşilă (Mozaik), Radu Motişan (uRADmonitor) şi Adina Roşca (Fundaţia Orange).

Sesiunea a doua va începe cu „agora investitorilor" unde, la aceeaşi "masă", vor sta potenţiale sute de milioane de euro reprezentate de fondurile de investiţii pe care aceştia le reprezintă.

Printre cei care vor discuta cele mai importante aspecte investiţionale pentru startup-urile din regiune sunt:

Dimitris Kalavros-Gousiou - Velocity Partners VC

Ondrej Bartos - Credo Ventures

Panagiotis Karampinis - Endeavor Greece

Mihai Sfinţescu - Abilito Capital

Iulian Cîrciumariu - V7 Capital

Dragoş Stănescu - 0 Day Capital

Cosmin Ochişor - GapMinder Venture Partners

Mihaly Szalontay - Flashpoint Venture Capital

Mălin Ştefănescu - TechAngels România

Demo Day al programului Techcelerator

Techcelerator este programul de accelerare care se adresează startup-urilor româneşti de tehnologie. Prezent în Bucureşti şi Cluj-Napoca, Techcelerator este primul accelerator din România care alocă fonduri pentru dezvoltarea companiilor aflate în faza de (pre) accelerare. Investiţiile în companiile participante sunt oferite de partenerul strategic, GapMinder Venture Partners. Sunt vizate companiile inovatoare, care apreciază că au potenţial ridicat de dezvoltare şi extindere la nivel internaţional, din industrii în creştere, precum: FinTech, PropTech, transformare digitală, securitate cibernetică, inteligenţă artificială, soluţii IT pentru sănătate, AgTech şi altele.

Evenimentul DemoDay al rundei 3 a programului va preceda competiţia „The UPGRADE 100 Floors Elevator", oferind membrilor ecosistemului de startup-uri din România o seară memorabilă. Ziua se va încheia cu pitch-urile live ale celor (maximum) 15 startup-uri selectate în cadrul competiţiei festivalului.

Cei care vor să vină în public la scena de startup-uri de la iCEE.fest: UPGRADE 100 şi au deja o companie pot să motiveze de ce merită să fie în public. Un număr limitat de startup-uri vor putea, astfel, participa gratuit. Detalii si inscrieri, aici.

Accesul se face şi pe bază de bilet de intrare. Există şi un bilet dedicat, doar pentru cei interesaţi de zona startups, dar şi bilete de acces general pe toate scenele festivalului. Pagina pentru rezervări este aici.

iCEE.fest: UPGRADE 100 a anunţat deja agenda întregului festival, iar speakerii grupaţi pe fiecare linie de conţinut sunt listaţi aici.

Festivalul are loc la Bucuresti in perioada 13-14 iunie 2019, pentru al 8-lea an consecutiv.