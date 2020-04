Preot şi dascăl din Iaşi, confirmaţi cu COVID, au umblat din casă în casă pentru a-i împărtăşi pe enoriaşi. Câte persoane au infectat

Dascălul de la biserica pe rit vechi din oraş a fost depistat ca fiind pozitiv la infecţia cu COVID-19 şi a fost transportat de urgenţă la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi. Sursa citată anunţă că, în ultimele zile, s-au înregistrat şapte confirmări cu noul coronavirus în Târgu Frumos fiindcă cei doi ar fi mers de două săptămâni prin gospodăriile oamenilor pentru a-i spovedi, a-i împărtăşi, dar şi pentru a strânge bani pentru o nouă biserică pe care vor să o ridice.

Surse apropiate DSP Iaşi au confirmat pentru „Ziarul de Iaşi” că, în urma anchetei epidemiologice începute de săptămâna trecută, au fost deja descoperite patru persoane pozitive, doar contacţi direcţi ai dascălului, dar că nu a fost încă finalizată lista de persoane cu care a intrat acesta în contact. Urmează să fie depistaţi şi contacţii preotului.

Biserica la care slujesc cei doi este pe rit vechi şi nu se supune canoanelor BOR

Preotul Nichita Ichim este una dintre cele mai puternice voci din comunitatea lipoveană din Târgu Frumos. Acesta a confirmat că a vizitat, în ultima perioadă, mai multe gospodării din parohie: „Am vorbit cu cei de la DSP şi le-am prezentat toate persoanele cu care am intrat în contact, eu nu am niciun simptom, nimic, mă simt bine, trebuie să confirme rezultatul testului rapid pe care l-au făcut”, a declarat preotul pentru "Ziarul de Iaşi".

Biserica pe rit vechi la care slujeşte preotul nu se supune canonic Bisericii Ortodoxe Române şi nici nu este în comuniune cu aceasta. Prin urmare, este foarte probabil ca preotul şi dascălul să nu fi respectat recomandările stricte comunicate de Patriarhie. Spre exemplu, preoţii ortodocşi care sunt nevoiţi să meargă acasă la oameni, să îi împărtăşească sau să îi spovedească poartă încălţăminte de unică folosinţă, mască şi mănuşi, se dezinfectează înainte de a intra în casă, nu intră în contact direct cu oamenii decât în momentul în care îi împărtăşesc şi rămân doar pe hol.

Ancheta epidemiologică etse în curs de desfăşurare

Primarul din Târgu Frumos, Ionel Vătămanu, a precizat, pentru sursa citată, că preotul a fost transportat la spital şi că reprezentanţii DSP au confirmat că există o problemă în localitate şi i-au cerut sprijinul: "Am înţeles de la DSP că este confirmat şi preotul, vor să îi ajutăm, vin în zonă să vorbească cu toţi cu care a intrat în contact. Am înţeles că au umblat săptămâna trecută, probabil că acum în spital le-au dat datele la toţi pe unde au fost”, a declarat Ionel Vătămanu.

Reprezentanţii DSP nu au comunicat o cifră exact a contacţilor celor doi, întrucât ancheta epidemiologică este în plină desfăşurare, însă Ziarul de Iaşi a aflat, pe surse, că ar fi vorba de aproximativ 100 de contacţi.

Recent, o altă faţă bisericească din Iaşi a fost în centrul atenţiei pentru că a îndemnat oamenii să încalce prevederile ordonanţelor militare. Părintele Calistrat de la Mănăstirea Vlădiceni, din Iași, una dintre cele mai reprezentative figuri ale bisericii ortdoxe din România şi una dintre feţele bisericeşti cele mai active pe reţelele sociale, a publicat un mesaj prin care îndeamnă credincioşii să meargă de Înviere la biserică.

Părintele Calistrat este foarte vizibil în mediul online, pagina lui de Facebook numărând mai mult de jumătate de milion de fani, potrivit playtech.ro.

În ciuda restricțiilor impuse prin ordonanţele militare și a mesajelor transmise de reprezentanții bisericii cu privire la noaptea de Înviere, preotul i-a îndemnat pe toți credincioșii sănătoși, cu vârste sub 50 de ani, să vină să ia lumină în noaptea de Înviere. Părintele Calistrat menţionează în mesajul respectiv că enoriaşii vor trebui să respecte măsurile de prevenire a infectării cu coronavirus, adică să poarte mască și să stea la distanţă unul de celălalt.

„Eu încă cred că în noaptea de Înviere, Dumnezeu care este mare va înlesni, ca printr-o bunăvoinţă a autorităţilor, măcar pentru cei tineri şi sănătoşi sub 50 de ani, să poată crea un culoar de o oră de îngăduinţă cât să se ia Sfânta Lumină, pentru că oricum slujba Învierii se face doar afară din Biserică. Bineînţeles cu distanţă regulamentară, cu masca facială de protecţie epidemiologică şi fără a calca normele igienico-sanitare de orice fel”, a scris părintele Calistrat pe Facebook.

Patriarhia Română se dezice, însă, de mesajul preotului: „Orice mesaj contrar celui oficial oferit de Patriarhia Română, orice mesaj incitator la încălcarea reglementărilor oficiale ale autorităților, inclusiv de cele ecleziastice, este unul care NU reprezintă Biserica Ortodoxă Română", transmite Patriarhia.