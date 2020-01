Presa americană: avionul din Iran a fost lovit de două rachete, şi nu de una. Un nou VIDEO publicat de New York Times

Avionul de pasageri ucrainean prăbuşit în Iran pe 8 ianuarie a fost lovit de două rachete, conform unei noi înregistrări video difuzate de cotidianul The New York Times.



"Cotidianul The New York Times a verificat imaginile unui sistem video de monitorizare care arată, pentru prima dată, că două rachete au lovit avionul care efectua Cursa 752 a companiei Ukraine International Airlines pe 8 ianuarie. Rachetele au fost lansate dintr-un punct situat la 13 kilometri de avion", transmite publicaţia americană.

A doua rachetă a lovit avionul la 23 de secunde după impactul primei rachete. Piloţii au încercat să revină pe aeroport, dar aeronava a explodat şi s-a prăbuşit în zona Khalaj Abad, în apropiere de Teheran. Cele 176 de persoane aflate la bordul avionului de tip Boeing 737–800 care zbura de la Teheran spre Kiev au murit.



Autorităţile iraniene au recunoscut că avionul a fost doborât din greşeală, iar zeci de persoane au fost arestate în cadrul investigaţiei. Preşedintele Iranului, Hassan Rouhani, a transmis marţi că la originea tragediei se află acţiunile SUA. La rândul său, Pentagonul afirmă că atacul a fost accidental.