Presa norvegiană, despre copiii de pe Arena Naţională: "Sunete asurzitoare, tribale la Bucureşti. Atmosferă haotică"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Aproximativ 27.000 de copii au creat o atmosferă de-a dreptul senzațională pe Arena Națională. Presa norvegiană nu a întârziat să apară cu reacții. Foto: Digi Sport Publicaţia Dagsavisen a scos în evidență zgomotul asurzitor creat de copiii români, încă dinainte de startul jocului. "Sunete asurzitoare, tribale, din partea copiilor la București", au titrat jurnaliştii. "Ar trebui să fie tribune goale și liniște completă. În schimb, Norvegia a fost surprinsă de o atmosferă haotică deja din timpul încălzirii. Copii care au umplut stadionul au acaparat tot sunetul din scaunele lor. Chiar înainte ca echipele să se încălzească și ca iarba să fie udată, nivelul de zgomot era la fel de mare ca în timpul unei faze dramatice dintr-un meci captivant. Citeşte şi Răzvan Burleanu îi reclamă pe norvegieni la UEFA: "Este o insultă adusă copiilor noştri"

Lars Lagerback poate să uite de ideea unei comunicări ușoare cu jucătorii săi în meciul din calificări împotriva României. A spus și el că este un avantaj pentru ei (România), decât să joace cu tribunele goale", se arată în articol. loading...

