Răzvan Burleanu îi reclamă pe norvegieni la UEFA: "Este o insultă adusă copiilor noştri"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, marţi, că îl va informa pe delegatul UEFA de declaraţiile selecţionerului norvegian Lars Lagerback, conform cărora el speră să nu audă scandări rasiste din partea copiilor prezenţi pe Arena Naţională. "Am rămas şi noi uimiţi de reacţia lor. Noi le-am pus la dispoziţie toate procedurile pe care le-am avut în organizarea acestui eveniment, pentru că şi pentru ei, ca şi pentru toată Europa de altfel, este un eveniment uriaş, un eveniment dificil de organizat, un eveniment care se bazează în primul rând pe părinţi, copii, şcoli şi cluburi de fotbal în acelaşi timp, pentru că toţi aceştia au dus greul ca toţi copiii să fie în această seară pe stadion. Noi considerăm că este o insultă adusă copiilor noştri, de aceea practic vom şi informa delegatul UEFA de această declaraţie", a declarat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu. Referitor meciul în sine, Răzvan Burleanu a afirmat că rezultatul de egalitate este unul bun: "Trebuia să câştigăm meciul cu Suedia indiferent de ce se întâmpla în această seară. A fost un meci frumos, a fost un meci deschis, chiar a avut ritm. Cred că şi copiii s-au bucurat. Ne-am fi dorit să plece acasă cu cu o victorie a tricolorilor în această seară, dar până la urmă e un rezultat bun, ne ajută şi egalul din Suedia, astfel încât totul se joacă până în ultima etapă". România a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul disputat, marţi, pe Arena Naţională, cu Norvegia, în etapa a 8-a a Grupei F a preliminariilor EURO 2020. Puşcaş a ratat un penalti, în minutul 52. România rămâne pe locul al treilea al grupei. La această partidă au asistat 29.854 de copii şi însoţitori ai acestora, după ce UEFA a sancţionat echipa României cu un meci cu porţile închise. loading...

