Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, prins la pescuit şi amendat cu 5.000 de lei: "Nu trebuia să cedez acestei ispite"

Sandor şi-a făcut mea culpa într-o postare pe Facebook şi a menţionat nu doar că îşi va plăti cât mai curând amenda, dar va şi dona o sumă similară cu amenda unei asociaţii caritabile.

„Joi după-amiază, pentru o scurtă perioadă, am oprit la pescuit, la un lac situat lângă Oradea. Recunosc că am greşit, deoarece am încălcat reguli valabile pentru noi toţi. Nu trebuia să cedez acestei ispite. Poliţia m-a sancţionat justificat, la faţa locului, cu o amendă de 5.000 de lei [...] Primul lucru pe care am să-l fac va fi plata acestei amenzi şi voi transfera o sumă similară unei asociaţii caritabile. Regret sincer atitudinea mea nedemnă şi îmi cer scuze tuturor!”, a scris Pasztor în emdiul online.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor, Alina Fărcuţa, a declarat, pentru Mediafax, că, în urma unei sesizări, poliţiştii s-au deplasat la un lac din comuna Cetariu unde au descoperit două grupuri de persoane care pescuiau la distanţă de 100 de m unul de altul, unul format din 5 persoane din comuna Sălard, şi unul din 3 persoane din Oradea.

„Persoanele au fost legitimate şi sancţionate pentru nerespectarea Ordonanţei Militare nr. 3 pentru că au desfăşurat activităţi de pescuit. Cele trei persoane din Oradea au fost sancţionate cu câte 5000 de lei, iar din grupul de 5 persoane din Sălard, 2 au fost sancţionate cu 2000 de lei iar restul cu avertisment”, a declarat Fărcuţa pentru sursa citată.

Prin ordonanța militară numărul 8 este reglementat și permis pescuitul comercial, nu și cel sportiv sau de agrement. Chiar dacă pescuitul sportiv se practică în general în mod independent şi nu în grup, acesta nu este considerat ca având caracter justificat sau caracter de activitate fizică individuală.