Preşedintele PSD va sesiza Avocatul Poporului pentru cele 25 de OUG adoptate fără avize

"PSD a fost supus unui atac continuu din partea tuturor, din partea multor forţe din această ţară. În fapt, au vrut să distrugă acest partid şi, din păcate, nu este prima oară. Uniţi, cu încredere unii în alţii, am rezistat şi de data aceasta acestui atac. Am văzut cu toţii în ultimele luni unde poate duce lupta politică purtată fără raţiune şi fără ruşine", a afirmat el.

Ciolacu a afirmat că PNL „a vrut şi încă mai vrea să modifice legislaţia electorală".

Liderul interimar a criticat cele 25 de ordonanţe de urgenţă date „într-o sigură noapte, în dispreţul legii".

„Dacă vor îndrăzni să trimită la publicare aceste ordonanţe, atunci vom sesiza Avocatul Poporului şi vom opri acest şir de ilegalităţi, această batjocură la adresa democraţiei" a avertizat Ciolacu.

El a criticat faptul că PNL a dat 55 de OUG în trei luni, spunând că este un „record absolut în democraţia post-decembristă a României"

Marcel Ciolacu acuză că PNL şi preşedintele Iohannis au băgat România în criză politică, iar PSD are o soluţie pentru stabilitate. În acest context, liderul PSD spune că preşedintele Iohannis vrea prelungirea crizei.

„Ei vor alegeri anticipate pentru că nu vor să crească salariile de la 1 septempbrie, vor alegeri anticipate pentru că nu ştiu să guverneze, vor alegeri anticipate pentru că se împrumută de bani şi noi nu ştim unde se duc miliardele acestea, vor alegeri anticipate pentru că vor să ascundă faptul că România se întoarce în austeritate", a conchis liderul interimar al PSD.

Premierul Ludovic Orban a declarat că procedurile privind adoptarea celor 25 de ordonanţe de urgenţă au fost grăbite, după ce s-a stabilit în Parlament că moţiunea de cenzură va fi votată miercuri. Din acest motiv, ordonanţele au fost adoptate în şedinţa de guvern de marţi.

"Problema cea mai importantă este ca ordonanţele de urgenţă să fie publicate în Monitorul Oficial, să intre în vigoare, pentru că este vorba de ordonanţe extrem de importante pentru România. În spatele fiecărei ordonanţe de urgenţă pe care am adoptat-o a existat un motiv solid, puternic, legitim. Adoptarea acestor acte normative era fundamentală, fie pentru zone ale societăţii româneşti, pentru zone ale economiei româneşti, fie pentru nevoi reale ale românilor", a declarat premierul.

Ciolacu: Săptămâna viitoare anunţ dacă voi candida la şefia PSD

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat duminică, la Conferinţa extraordinară a PSD Bucureşti, că săptămâna viitoare va anunţa „cu certitudine" dacă va candida sau nu pentru cea mai înaltă funcţie în partid. Ciolacu spune că este „onorat" de susţinerea pe care Gabriela Firea a anunţat-o pentru candidatura sa şi mărturiseşte că fără sprijinul PSD Bucureşti nu ar fi candidat pentru nicio funcţie în partid.

„Am un defect: nu sunt mincinos. Am aflat de propunerea pe care a făcut-o doamna Firea acum câteva minute, în birou, este o propunere care mă onorează şi mă obligă. Înainte de toate, vreau luni, când ne reunim toţi colegii din ţară, să avem o discuţie serioasă în ceea ce priveşte viitoarea strategie a PSD, să închidem discuţiile în ceea ce priveşte modificările la statutul PSD şi, nu în ultimul rând, să decidem data Congresului. Nu aş fi candidat fără susţinerea celei mai mari şi mai puternice organizaţii a PSD la nicio funcţie. Era exclusă o candidatură a mea la orice funcţie la Congres dacă nu aş fi avut susţinerea dumneavoastră" le-a spus Marcel Ciolacu social-democraţilor care participă, duminică după amiază, la Conferinţa Extraordinară a PSD Bucureşti.

Acesta a spus că „încearcă" să înveţe din „istoria recentă a partidului".

„Nu vreau să fac aceleaşi greşeli pe care le-au făcut alţii. Preşedintele PSD nu trebuie să vină în această funcţie doar în virtutea că are cea mai înaltă funcţie în statul român. Preşedintele PSD trebuie să fie ales de dumneavoastră la Congres pentru că poate demonstra şi poate arăta anumite victorii" a spus Ciolacu.

El a precizat că săptămâna viitoare va anunţa „cu certitudine" dacă va candida la cea mai înaltă funcţie în PSD.

„Vreau să găsim formula de echipă cea mai bună astfel încât. anul acesta PSD nu să intre în turul 2, PSD să câştige alegerile" a mai afirmat liderul interimar al PSD.

Preşedintele PSD Bucureşti, Gabriela Firea, a propus ca filiala să îl susţină pe Marcel Ciolacu pentru funcţia de preşedinte al PSD şi solicită transmiterea către conducerea interimară a unei solicitări privind organziarea unui Congres extraordinar al PSD în data de 29 februarie. La rândul său, Ciolacu le-a transmis membrilor de partid că trebuie să o susţină pe Firea pentru un nou mandat la Primărie.