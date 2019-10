Articol publicat in: Extern

Preşedintele s-a înfuriat: "Îi spun clar şi răspicat că a depăşit orice limită!"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a criticat vehement duminică pe liderul Ciprului de Nord, Mustafa Akinci, după ce acesta a formulat rezerve pe cât de rare pe atât de surprinzătoare la adresa ofensivei Ankarei împotriva unei miliţii kurde în Siria, informează AFP. Turcia a lansat miercuri o incursiune în nord-estul Siriei împotriva Unităţilor de Apărare a Poporului (YPG), miliţie kurdă susţinută de Occident, însă considerată teroristă de Ankara. Denumită "Izvorul Păcii" de Ankara, această ofensivă, care deschide un nou front în conflictul ce sfâşie Siria din 2011, a fost puternic condamnată la nivel internaţional.



Însă, fără nicio îndoială, Turcia nu se aştepta la critici şi din partea autoproclamatei Republici Turce a Ciprului de Nord (RTCN), care a fost înfiinţată în urma invadării părţii de nord a insulei de către Turcia în 1974 şi pe care doar Turcia a recunoscut-o, după o lovitură de stat menită să alipească insula cipriotă Greciei, potrivit .



Potrivit presei turce, liderul RTCN, Mustafa Akinci, şi-a exprimat rezervele sâmbătă seara pe contul său de Facebook cu privire la operaţiunea Turciei în nord-estul Siriei. "Chiar dacă ea (operaţiunea) este denumită 'Izvorul Păcii', acolo curge sânge, nu apă", a scris Akinci, îndemnând la "dialog şi diplomaţie". Citeşte şi Trump pregăteşte sancţiuni economice pentru Turcia. Motivul este legat de incursiunea în Siria



Afirmaţiile lui Akinci, cunoscut pentru dorinţa lui de a reduce dependenţa economică şi diplomatică a Ciprului de Nord faţă de "marele frate" turc, i-a displăcut puternic Ankarei. "La momentul potrivit, îi vom da răspunsul cuvenit", a atenţionat Erdogan, fără a-şi preciza intenţiile.



Cu puţin timp înainte, vicepreşedintele turc Fuat Oktay "a condamnat în mod ferm" afirmaţiile lui Akinci, adăugând că trupurile soldaţilor turci ucişi în timpul invadării Ciprului în 1974 "se răsucesc în morminte". loading...

