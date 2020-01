Presupusul amant al Vlăduţei Lupău rupe tăcerea. Ce spune saxofonistul despre relaţia cu artista: "Am fost foarte apropiaţi"

„Nu eu m-am dus la ea să-i cer sfaturi, eu nici nu o cunoșteam. O colegă de-ale ei m-a întrebat dacă poate să vină cu Vlăduța la evenimentele mele, nici nu știam cine este Vlăduța Lupău. Ea a ținut legătura cu familia mea, cu mine, eu tot i-am dat sfaturi, ce colaje să facem, ea de atunci nu a acceptat, îi era frică de faptul că, dacă face muzică comercială cu mine, nu mai e chemată la spectacole.

I-am zis să facem un cover pe melodia tatălui meu, «Dragu mi-i e să merg la coasă», melodie pe care tata, Petrică Nicoară, a lansat-o în anii ’90. A zis că nu vrea, ca, mai apoi, să văd că ea a scos melodia asta singură. Din familia mea nu i-a zis nimeni să scoată melodia asta de pe Youtube, noi tot timpul am îndrăgit-o și am fost drepți cu ea, nu cum crede ea, că vrem noi să-i facem rău, că așa spune peste tot.

A dat un boom pe Youtube, milioanele de vizualizări pe care le-a făcut le-a justificat ca fiind făcute pe ideile ei, și nu pe ideile mele… Nu ea m-a făcut mare, ci poate prin ideile mele a reușit să facă unele lucruri. Nu zic 100%, dar, cu sfaturi de la mine, a reușit să ajungă unde e astăzi”

Eu cu Vlăduța am avut o relație foarte apropiată. Am respectat-o și pe scenă, și în afara scenei. Am fost mai mult decât colegi, am fost în vacanțe, părinții mei au respectat-o și ei. Și nimeni, nici eu și nici familia mea, nu a vrut niciodată să-i facă rău", a declarat Armin Nicoară pentru Cancan.ro.

Vlăduţa Lupău s-a măritat cu fotbalistul Adrian Rus

Vlăduța Lupău se află în trending pe YouTube de la prima piesă, semn că românii îi apreciază muzica. Solista s-a măritat cu fotbalistul Adrian Rus, portar la CFR Cluj.

"Îmi era foarte simpatică și zâmbetul mi-a plăcut cel mai mult la ea. Dacă nu făceam eu primul pas, poate eram tot în aceeași relație de prietenie", a declarat Adrian Rus.

"L-am cunoscut la o cântare. Un profesor de-al meu avea un eveniment la un lac, tatăl lui era acolo, eu cântam, iar la un moment dat a venit și el. Cînd m-a cerut de soție a făcut un scenariu cu poliția. Tatăl lui a fost în Poliție, așa a putut aranja surpriza, astfel încât sî fiu chiar surprinsă.

El joacă fotbal la CFR Cluj. Îmi doresc un copil, deși știu că o să fie foarte greu când o să avem un copil, la ce program am eu. Am noroc de faptul că am părinții lângă mine și mă vor ajuta. Îmi place cel mai mult la el că mă iubește", a spus Vlăduţa Lupău.