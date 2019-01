Preţul gigacaloriei a crescut de la 225 de lei la 275 de lei

Consilierii locali au aprobat, în şedinţa de joi, proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului local - preţ format din preţul de producere a energiei termice şi tarifele serviciilor de transport, distribuire şi furnizare în sistem centralizat, începând cu data de 1 ianuarie 2019 în municipiul Constanţa. Astfel, preţul gigacaloriei a ajuns la 534,35 de lei, dar suma până la 275 de lei este subvenţionată de către Primărie.

Proiectul a fost aprobat, chiar dacă consilierii PNL au votat împotrivă.

Primarul Constanţei, Decebal Făgădău, a declarat, la finalul şedinţei Consiliului Local, că această majorare se datorează faptului că Electrocentrale Constanţa a obţinut o majorare de tarif din partea ANRE.

"Dacă la începutul sezonului rece, atunci când am început cu o criză a apei calde, generată de situaţia neplăcută în care se află compania Ministerului - Electrocentrale Constanţa SA, atunci am făcut o intervenţie rapidă şi masivă plătind în avans sume consistente către această companie şi am reuşit să reducem pentru primele luni din sezonul rece preţul gigacaloriei de la 250 de lei la 225 de lei. Dar întrucât preţul gazelor, întrucât preţul energiei au crescut, compania Electrocentrale Constanţa SA a obţinut o majorare de tarif din partea ANRE. Această majorare a dus la creşterea preţului pentru populaţie astfel încât preţul către populaţie este 275 de lei. Încercăm să păstrăm media de 250 de lei, aşa cum a fost şi anii anteriori, adică am avut aproape trei luni cu 225 de lei, probabil aproape trei luni cu 275 de lei, astfel încât să nu împovarăm constănţenii", a explicat edilul.

El a precizat că municipiul Constanţa trebuie să îşi rezolve cea mai grea problemă, şi anume cea a sistemului centralizat de încălzire.

"Constanţa trebuie să rezolve cred că cea mai grea problemă a sa, problema sistemului centralizat de alimentare cu energie termică. Şi în continuare aştept ca structura centrală, Ministerul Energiei în speţă, să continue programul pe care l-am început anul trecut, acela de transfer către autoritatea locală a CET-ului. Mai mult, am făcut paşi în această proiecţie, în sensul că printr-o corespondenţă şi întâlniri cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin întâlniri cu Ministerul Fondurilor Europene, cerând sprijinul Băncii Mondiale, am reuşit să includem în capitolele de finanţare, atât puncte noi de cogenerare pentru autorităţile locale, cât şi modernizări ale întregului sistem, aşa încât nu am stat cu mâinile în sân, aşteptăm ca Ministerul Energiei să ia o decizie", a explicat Decebal Făgădău.

Primarul a afirmat că deja Consiliul de Administraţie al Electrocentrale Constanţa a transmis Ministerului Energiei că este de acord cu transferul către autoritatea locală.

"Am înţeles că deja Consiliul de Administraţie al Electrocentrale Constanţa a luat o hotărâre şi a transmis-o către Ministerul Energiei, aceea că este de acord cu transferul către autoritatea locală. Aşteptăm să vedem ce face Ministerul Energiei, dar între timp noi deja am pregătit posibilitatea de a finanţa atât din fonduri structurale, cât şi din programe naţionale pentru o investiţie într-o centrală modernă şi, de asemenea, în modernizarea reţelei de transport şi redimensionarea ei, pentru că în mod evident nu mai sunt necesare aceleaşi diametre ca înainte de 1990 sau ca în momentul în care a fost construită această electrocentrală", a declarat Decebal Făgădău.

În iernile trecute, preţul gigacaloriei plătit de către populaţie a fost de 250 de lei.