Prim-vicepreşedintele PNL Vrancea, care susţine BAC-ul la 42 de ani: "Am luat meditaţii la Limba Română"

"Am făcut meditații la limba română. Am avut nevoie și nu mi-e rușine. A fost interval destul de mare de când am absolvit, am avut nevoie de o oarecare pregătire", a declarat Moroșanu la Digi24.

Acesta a mai spus că este nevoie de "mai multă implicare, determinare din partea profesorilor", pentru ca meditațiile să nu mai fie necesare. Daniel Moroşanu a absolvit în anii '90 o şcoală profesională de mecanici auto.