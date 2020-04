Prima echipă propusă la Asia Express, sezonul 4. Pont: el este o vedetă cunoscută de la Antena 1: "Noi acum lucrăm deja"

Ei bine, Dan Capatos a dezvăluit care este numele celor două vedete care vor face echipă în sezonul 4 al competiției din Asia. Este vorba despre Cătălin Bordea, alături de soția lui, Lidia. Potrivit prezentatorului tv, cei doi au primit o ofertă din partea producătorilor emisiunii. Bordea a mărturisit că se teme să accepte această provocare, dar Lidia își dorește foarte mult, potrivit Wowbiz.

„Noi acum lucrăm deja, deși nu știm cum se va face. Noi lucrăm. Și anul trecut, în luna aprilie-mai deja lucram. La casting se lucrează deja. Imediat ce se termină un sezon începe să se lucreze la următorul sezon. Și cu voi, echipa de casting s-a întâlnit în luna aprilie a anului trecut, parcă”, a spus Mona Segall, producătorul general al emisiunii Asia Express.

„Eu fac castingul după cum simt. Mi se propun mulți oameni și încercăm să-i amestecăm. Lucrăm cu o echipă și lucrurile sunt cam amestecate”, a mai spus Mona Segall, potrivit Viva.

Florin Dumitrescu, următorul Chef în sezonul 4 Asia Express?

Într-un vlog pe care l-au făcut pe contul lor de Youtube, Speak şi Ştefania au stat de vorbă cu Chef Florin Dumitrescu și au aflat că și acesta a urmărit competiția cu sufletul la gură.

Mai mult decât atât, acesta a fost momentul în care am aflat dacă Chef Florin Dumitrescu va participa în sezonul 4 Asia Express!

"Mi-e greu de fiecare dată cu refuzul ăsta. Mulți îmi spun să particip. Dar n-am cum să particip. Uite, am cărat pe scări niște chestii zilele astea și am rămas blocat de spate, nu pot să mai merg. Adică, ce Adda...La mine, am nevoie de targă la un moment dat. Nu sunt comod, dar am belele cu spatele. Doare rău”, a dezvăluit Chef Florin Dumitrescu.