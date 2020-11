Prima fotografie cu suspectul principal al atentatului terorist de la Viena. Ce a postat acesta pe Instagram FOTO

Poliţia l-a împuşcat mrtal pe unul dintre atacatori, dar cel puţin unul dintre bărbaţii înarmaţi care a deschis focul asupra trecătorilor din centrul capitalei Vienei este în continuare căutat de poliţie. Autorităţile nu ştiu nici la această oră numărul exact al celor care au participat la atacul terorist.

Cotidianul german Bild scrie că există deja un presupus suspect principal. Acesta ar fi postat mai multe fotografii pe Instagram, inclusiv un jurământ de loialitate față de șeful ISIS. Bărbatul mai avea în mână două arme, care se potrivesc cu cele ale teroristului de la Viena. De asemenea, el a scris pe podea, cu muniţie, un slogan al Statului Islamic. Mai mult, luni, în ziua atacului, se spune că ar fi trimis către doi prieteni videoclipuri cu atacul asupra redacţiei „Charlie Hebdo", de la Paris. Potrivit Bild, suspectul ar fi asasinul care a fost împușcat de poliție. Totuşi, despre aceste informaţii nu se poate certifica sută la sută că ar fi adevărate, scrie presa austriacă.

Viena a trăit o noapte de luni spre marţi de coşmar, în care un atac terorist a avut loc în şase locuri. Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar alte 15 au fost rănite de către atacatori.

The camera caught the moment when one of the terrorists shoots a civilian in Vienna#austriaAttack #Vienne #ViennaTerrorAttack #Viennaterror #ViennaShooting #Wien #Vienna #Terror #TerrorWien #ViennaTerror pic.twitter.com/O6QgJwLEpt

— World Second Source (@WSecondSource) November 3, 2020