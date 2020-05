Prima lansare în spaţiu de pe teritoriul SUA, după aproape zece ani. Misiune istorică a NASA şi Space X

Pe 27 mai, Space X și NASA vor lansa pentru prima dată astronauți de pe pământul american după 10 ani de pauză. Ineditul misiunii este că va fi prima lansare cu echipaj uman făcută de NASA cu o navă comercială, fiind pentru prima dată când o companie privată americană va duce astronauții NASA în spațiu.

Citeşte şi Şeful programului NASA pentru misiuni cu echipaj a demisionat cu o săptămână înaintea unei lansări de pe solul american

Zborul către Stația Spațială Internațională (ISS) va fi realizat într-un sistem de rachete și capsule furnizat de SpaceX, compania deţinută de Elon Musk. Racheta cu care vor zbura Doug Hurley și Bob Behnken este un Falcon-9 și o capsulă, cunoscută sub numele de Dragon. "Este un vehicul uimitor. Cu siguranță nu este o naveta spațială. Este mult mai mică; este o capsulă. Este de ultimă generație din punct de vedere tehnologic și suntem atât de încântați", a declarat Hurley.

Tot SpaceX a proiectat şi costumele pe care Behnken și Hurley le vor purta în timpul călătoriei în spaţiu. O noutate a acestor costume este că sunt dintr-o singură bucată.

Together with @SpaceX, we will return human spaceflight to American soil after nearly a decade. May 27 is not only a big day for our teams – it’s a big day for our country.



What does our @Commercial_Crew launch mean to YOU? Share using #LaunchAmerica: https://t.co/6jl1K8JXPI pic.twitter.com/VCNzlRzHYC