Prima localitate din România unde primăria va interzice bătrânilor să iasă din case! "Vom înlocui recomandarea cu interzicerea!"

"Oameni buni! Probabil ati vazut cu totii ordonanta militara nr.2/21.03.2020 a MAI cu privire la noile restrictii. Maine va apare si hotararea Consiliului local pentru situatii de urgenta. In aceasta hotarare cuvantul recomandare va fi inlocuit cu INTERZICERE. Deci nu recomandam ca persoanele peste 65 de ani sa stea acasa ci INTERZICEM iesirea acestora din casele lor. Astazi si maine dimineata facem situatia celor in varsta.

Apoi verificam fiecare caz in parte pentru a sti daca are asigurata aprovizionarea cu alimente si medicamente. Cei care nu au pe nimeni vor fi aprovizionati de catre primarie. Atragem atentia ca de maine nu puteti circula decat cu acte in regula : adeverinte de la locul de munca si declaratie pe propria raspundere. NU SE MAI PLIMBA NIMENI. Nici cu masina , nici pe jos! Iesiti la cumparaturi odata la doua , trei zile. Nu stati pe drumuri , nu stati la povesti.Aveti dreptul doar sa mergeti la magazin sau la farmacie. Nu plecati din localitate decat in cazul de maxima urgenta : medicala sau deces in familie. Bisericile sunt inchise enoriasilor cu exceptia botez, nunta , inmormantare unde au voie sa participe maxim opt persoane.

Stim ca vine Pastele si ca bisericile ar fi pline, dar va asiguram ca preotii isi fac slujbele si se roaga pentru toata lumea. Politia are trasate sarcini de aplicare a maximului de amenda pentru cei care circula fara motiv intemeiat -asa cum scrie in ordonanta. Atentie amenzile sunt foarte mari. NU INCERCATI SMECHERII . Nu faceti decat sa ingreunati munca politiei si sa va atrageti injuraturile comunitatii.. Italia a ignorat primele semne si acum au ajuns la 800 DE MORTI PE ZI.

Va vom tine la curent cu toate stirile. Nu dati crezare tuturor zvonurilor. Atentie cei care aveti obiceiul sa distribuiti tot felul de informatii - puteti incasa o amenda usturatoare pentru distribuire de stiri false. Va rugam sa aveti discernamant! In rest VA ROG DIN SUFLET : STATI ACASA !!!! SA NE VEDEM SANATOSI !!! Cu drag, Nicu Mocanu!"