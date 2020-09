Prima zi de şcoală cu restricţii doar pe hârtie. Puhoaie de părinţi la poarta şcolilor, îmbrăţişări şi pupături fără mască la liceu

Aproximativ 2.800.000 de elevi şi preşcolari au început, luni, cursurile noului an şcolar. Din cauza pandemiei de coronavirus, şcoala a început anul aceasta în condiţii speciale, unii elevi vor învăţa online, alţii în sistem hibrid, iar alţii la clasă. În ciuda restricţiilor impuse de autorităţi pentru a evita răspândirea COVID-19 în şcoli - părinţii nu au mai avut acces în şcoli, copiii trebuie să păstreze distanţa de cel puţin un metru unul faţă de celălalt, să poarte mască, să se spele şi să se dezinfecteze cât mai des - sute de părinţi s-au bulucit în faţa şcolilor, uitând parcă de virus. Nici la liceu regulile nu au fost respectate. În curtea unităţii, mulţi elevi stateau cu masca sub barbă, de distanţare nu se putea pune problema, iar unii s-au îmbrăţişat şi s-au pupat ca şi când nu am fi în pandemie.