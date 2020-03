Primăria Capitalei amână plata stimulentului pentru persoanele adulte cu handicap, din lipsă de bani

"Primaria Capitalei se afla in linia intai a luptei pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, prin numeroase directii de actiune. Astfel, o mare parte din resursele financiare pentru luna martie au fost redirectionate catre aprovizionarea spitalelor si asigurarea protectiei personalului medical, pentru asigurarea unei mese calde pentru persoanele cele mai expuse riscului de marginalizare sociala, precum batranii de peste 65 de ani si oamenii strazii si asigurarea serviciilor edilitare (incalzire, transport public).

In aceste conditii, am alocat pentru plata stimulentelor financiare din luna martie suma de 5,9 milioane de euro (29 milioane de lei) pentru acoperirea:

- Stimulentului în valoare de 1000 lei pentru cei 6005 copii cu dizabilități, pentru luna februarie 2020

- Stimulentului pentru nou-născuți în valoare de 2.500 lei pentru cele 1604 dosare depuse în decembrie 2019-ianuarie 2020

- Voucherului maternă în valoare de 2000 lei pentru 4.000 de gravide (dosare depuse până la dată de 10 februarie)

- Ajutorului social comunitar pentru susținerea celor 154 de familii monoparentale pentru luna februarie 2020.

- Sprijinului financiar pentru prevenirea abandonului școlar pentru dosarele depuse până la dată de 1 martie

- Stimulentului financiar pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap pentru acoperirea diferenței acordate în luna decembrie 2019, în valoare de 260 lei.

Plata lunii februarie 2020 care urma a fi achitata in luna martie 2020, va fi amanata pana la o data ulterioara, care nu poate fi precizata in acest moment, in functie de evolutia raspandirii coronaviusului.

Plata stimulentelor se va face, ca de obicei, in ultima zi lucratoare a lunii martie, repectiv 31 martie. Pentru distributia voucherelor materna identificam solutii pentru expedierea acestora prin posta/curier, urmand sa comunicam detalii in acest sens in cel mai scurt timp", a transmis Primăria pe Facebook.